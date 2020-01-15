【逃犯條例】新渡輪去年下半年收入跌5%　港內線客量因封紅隧上升

反修例風波持續超過半年，紅磡海底隧道去年11月遭破壞及堵路一度封閉兩周。新渡輪公司發言人表示，因應紅隧封閉，乘搭港內線10月及11月客量上升，按年增幅12%；惟離島線11月及12月按年則下跌10%。但新渡輪去年下半年總體票務較去年同期收入跌幅約5%，去年全年平均客量較過去5年，則錄得7%跌幅。發言人指，2020至2021年並無加價計劃，亦無意裁員、減薪或要求員工放無薪假。

新渡輪發言人今日（15日）舉行傳媒茶聚時表示，整體乘客量雖然較過去5年錄得跌幅，但渡輪航線主要以上班人士出行居多，較易控制收支平衡，遂無計劃至明年牌照期內加價。

對於政府昨日（14日）公布，將2元乘車優惠的受惠年齡由65歲放寬至60歲。新渡輪董事兼總經理蔡柏榮表示歡迎措施推行，但當局須進一步公布具體細節。蔡柏榮舉例，倘定義60歲便享長者優惠，政府補貼船公司票價的差額僅為長者船票，而不是普通正價船票，屆時或未能負擔成本，會直接影響公司收入。他透露，現階段仍未與政府商討補貼方案，冀進一步落實相關優惠時段及適用船票種類範圍。

增法假憂影響人手 或減班

至於公眾假期逐步增至17日的安排，蔡柏榮則指近年行內人手緊絀以及出現退休潮，預料今年再有一成前線職員退休。而去年6月海面欠缺逾三成人手，特別是船長培訓時間最少達5年，現時仍能維持運作源於超時工作及延遲退休。倘未能解決人手不足問題下，再增加5天假期，或出現班次疏落情況。

對於政府早前就「水上的士」及紅磡至中環航線投標，新渡輪則指暫無計劃申請。

新渡輪今日踏入20年，蔡柏榮宣布與「惜食堂」及坪洲超記瓷器，合辦手繪瓷器餐具慈善義賣活動，籌得的款項將捐予「惜食堂」以支援其食物回收及援助計劃。

同時，新渡輪亦推出「免費月票大放送活動」，市民凡購買去年12月至今年2月新渡輪航線月票，透過其手機應用程式內「即時通訊」回答一條問題，即有機會贏得免費新渡輪航線月票。新渡輪將提供長洲、梅窩及港內線，分別1年、4個月及1個月合共23張月票獎品，截止日期為2月7日，得獎詳情將於2月25日公布。