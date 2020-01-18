【鼠年2020】主打外國年花加價15%　對銷情樂觀　冀社會不分黃藍

農曆新年前，旺角花墟總是人頭湧湧，年花開得燦爛，市民買花興致未見影響。有花店表示，今年整體花價料較去年調升至少15%，又指早於去年底已陸續收到訂單，銷情未見受社會事件影響。有市民今年亦豪花千元買蝴蝶蘭，放家中觀賞，也感覺今年年花稍貴。 反修例風波衍生「黃藍經濟圈」，範圍遍及各行各業，連買年花在網上亦流傳黃藍名單。有被指是「黃店」的花店在平日人流亦絡繹不絕，店員稱未見被標籤後生意大幅增加或被針對，慨嘆：「只希望社會和諧，顧客欣賞專業小店，也不希望社會分黃藍，因我們都是香港人。」

黃小姐說，荷蘭百合近年甚受港人歡迎。（勞敏儀攝）

曾私下送花、被列入黃店名單的花店，在記者到訪期間近乎「單接單」，店員黃小姐（化名）笑言被標籤後未見明顯受惠，強調「不會因客人政見而挑生意，服務態度也是一如以往」。當顏色成市民消費前的考量，黃則不希望劃分，只因「我們都是香港人。」

荷蘭百合、意大利桃花、日本櫻花、日本大理花深受歡迎

這間主打外國年花的花店，荷蘭百合、意大利桃花、日本櫻花、日本大理花等深受顧客歡迎。以意大利桃花為例，黃指價錢與中國桃花相若，但枝條較直、沒有太多分岔，可放在幼身花樽，即使是蝸居也適合擺放。即使本港剛經歷一個暖冬，這些進口年花也不會提早開花，「外國天氣穩定，不會突然變暖，花期較容易控制」。

有花店主打本地蘭花。（勞敏儀攝）

年花價格調升15% 花店對銷情感樂觀

商界大呻近月生意額「插水式」下跌，黃小姐則對今年生意感樂觀，指去年底起已陸續收到年花訂單，例如蝴蝶蘭、荷蘭百合等，用來送禮，也相信市民來花墟帶有觀賞心態，不擔心被年宵搶生意。

今個星期起年花價格也調升，她指因涉及運費、人工等成本，整體價格也較去年增加15%，形容是正常加幅，亦涉及匯率影響。

畢業花、婚禮花球訂單一度下跌

惟她承認，去年七至九月生意額較前年同期跌兩成，畢業花、婚禮花球訂單明顯減少，但認為主要受交通問題影響，也相信鮮花業打不死，「過時過節、生老病死、開心不開心都會買花，整體影響不大」。

另有花店主打本地蝴蝶蘭，相信沒有入紙箱運送的蘭花，不擔心被「焗壞」或「壓壞」，仍有人懂得欣賞「香港花」。店主認為今年市民提早購買年花，估計擔心近過年再有示威，亦難預測今年市道。

距離農曆新年還有近半個月，不少市民已開始選購年花。（勞敏儀攝）

市民花千元買年花 未考慮黃藍

市民黃先生今年料花1000元購買蝴蝶蘭，認為年宵只有「買來玩、平價、花期短」的花，相反花墟的花較多品種，但價格較往年貴，猜測「是否年頭賺不到錢，靠近過年要賺回來」。

至於買花會否光顧黃店，黃先生稱沒有相關考慮，笑言自己在中資機構工作，但「公司同事都好『黃』，過年送禮也要黃店；以往會以TVB藝人作廣告代言人，今年也沒有了」。

而市民李小姐也打算近過年前再花數百元買蘭花或桃花，「沒有特別考慮黃藍，見靚就買」，又認為今年花墟人流與往年相若。