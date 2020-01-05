尖沙咀三條街35間吉舖　食品店改賣衫再改賣年花銷情仍不佳

本港零售數據連跌10個月，11月零售業銷貨價值按年下跌23.6%，臨時估計為300億元，較2018年同月下跌23.6%。過往周未人頭湧湧的尖沙咀，近月變得市面冷清，不單人流減少更出現店舖丟空。 《香港01》記者周六（4日）巡視尖沙咀，發現金馬倫道、加拿分道及加連威老道有逾35間未出租的店舖，其中以加連威老道的情況最嚴重，有20吉舖。附近店舖有店員坦言：「這樣的社會氣氛我也沒有意慾購物，又擔心出外有可能無法回家。」但也有店舖指，在示威前尖沙咀已出現結業潮。

加連威老道一間店舖由賣食品，再改賣服飾，再改賣年花，但銷情仍然不佳。（麥凱茵攝）

潻咸道南與加連威老道交界猶如死城

反修例引起的示威由去年6月至今，已經超過半年；社會氣氛未有因聖誕節或新年而有所緩和，在聖誕節及除夕夜，多區出現警民衝突。其中尖沙咀經歷10月27日九龍區遊行、11月18日理大衝突等，不少店舖在過去多月都變相要提早關門。

記者今日（4日）巡視尖沙咀的金馬倫道、加拿分道及加連威老道，三條道路空置的店舖至少有35間，其中以加連威老道的情況最嚴重達20間。在潻咸道南與加連威老道的交界位置猶如死城，只有一間服裝店及酒店正在營業。

市民無購物意欲 擔心外出後無法回家

加連威老道中段有一間未有太多裝潢的店舖，店內擺放多盤年花，但記者觀察近半小時一直無人內進選購。店員林小姐直言，店舖租下該位置已經數月，過去本來是賣急凍食品、小食等，惟銷情冷淡，於是改賣服裝，「約一個多月前開始賣年花，但人流一小時都只得一兩人進來看看，農曆年將至應該都賣不去，要買的人一早已經買了。」

林小姐又表示，尖沙咀以加連威老道的情況最嚴峻，「隔壁的街道人流也沒有這麼少的，真的人流很少，老闆也很擔心。」覺得是社會氣氛影響嗎？林小姐回應說：「這樣的社會氣氛我也沒有意慾購物，又擔心出外有可能無法回家。」

鞋鋪在加連威老道開業近13年，近月生意額下跌近四成。（麥凱茵攝）

鞋舖準備結業 示威前生意已轉差

在年花店對面的鞋舖，店外張貼着「租約期滿最後三天」，店員在內整理貨品，間中有客人入內選購，但記者觀察的半小時未見有任何交易。負責人劉先生早前曾透露，鞋店於加連威老道營業近13年，惟自反修例行動開始，生意額下跌近四成。

店員與客人言談間指「捱不住了」，記者追問是否受社會事件影響，店員否認「不關事，未有示威前這條街已經開始轉差」，空置的舖位不是近期才出現。

記者視察發現，加連威老道空置的店鋪大多前身是服飾店、藥妝店，至於金馬倫道、加拿分道則食肆較多，部份食肆外也可見人龍，故人流較加連威老道多。

據了解，加連威老道不少的店鋪由同一業主持有，有地產商早前分析，加連威老道的空置率達19.6%，預計零售市況不佳核心區將繼續出現「吉舖潮」。