【鼠年2020】花農克服暖冬　收成在花市　桃花大王盼各方高抬貴手

天文台去年只錄得一日寒冷天氣（最低氣溫攝氏12度或以下），成有記錄以來最少，持續溫暖天氣令應節年花提早盛開，亦令不少花農感頭痛。「桃花大王」劉海濤透露，不少行家的桃花約八成已早開，但憑逾40年的經驗及技術，料自家桃花能如期在農曆新年綻放，目前九成桃花已被預訂，訂單更較去年多4成；「蘭花大王」楊小龍亦靠「溫室培植」幸保蘭花不失，料銷情與往年相若。 今日（19日）再有團體在港島發起遊行，終點定於銅鑼灣，雖然警方反對由遮打道至銅鑼灣崇光百貨的遊行，但對集會則發出不反對通知書；未知市民會否繼續遊行，然而正好遇上維園年宵開鑼。自言「不問世事」的劉海濤希望各方「高抬貴手」，不要破壞農夫辛苦一年的成果。

剛經歷的冬天十分和暖，有些桃花明顯提早開花。（鄭子峰攝）

↓↓點擊下圖 觀看多款年花、年桔↓↓

+ 14 + 13 + 12

應對暖冬 種植桃花要靠兩招

不少港人過年會買年花，期望花開富貴，但暖冬影響下，不少年花未過年已盛開。劉海濤有秘技，靠打蟲水、保桃花葉，令桃花受天氣影響是「零」，故今年花價「斗零不加」。競爭對手的桃花不似預期，但劉在過年前一個多星期，九成桃花已被預訂，剩餘一成將於維園年宵市場發售。在供不應求下，他稱今年訂單較去年多四成，需抽調部分預計明年發售的桃花應市，甚至推掉部分訂單。

楊小龍今年培植四款新品種蘭花，火速售罄。（資料圖片 / 余俊亮攝） 半數蘭花亦已被預訂 熟客提早到場挑選 至於蘭花，楊小龍靠溫室培植，穩定的溫度令年花沒有早開，已有至少一半蘭花被預訂，公司訂單與往年亦相若。他稱今年蘭花沒有加價，平至100元、貴至380元一盆亦有交易，故不少熟客提早到花場挑選，笑言「今年個個都話花靚，睇到捨不得走」。 對於今年銷情，楊仍感樂觀，「香港人好注重年花，買一盆放家中轉吓運」；又指其種植的蘭花適應本地溫度、濕度，累積一批「回頭客」，並有信心地說：「買過我們的花一般返轉頭，花期也長，一般兩、三個月。」在新品種方面，楊今年培植出四種、約2,000棵新蘭花，推出一周已火速售罄。

黃先生指，今年年桔銷情好，大部分早已被預訂。（鄭子峰攝）

有商場客早於去年中秋節前下單

此外，有售賣多款年花、年桔的頌英園，在過年前兩周員工已開始忙個不停。主管黃先生指，天氣和暖，菊花類的年花生得鮮艷，「客人平時買一盆，今年也買兩、三盆」；但不少紫牡丹提早盛開，「無人會太早買，多想放過年，估計部分也成賣剩蔗」，而桃花也要從廣州北面的從化採購，受暖冬影響較少。

黃又說，桃花、花貓芍藥、大紅芍藥、不同大小的年桔已全數被預訂，有商場客更早於去年中秋前後下單，場內一棵近萬元的桃花也預留給山頂凌霄閣。另有員工透露，不少公司會購買兩棵桃花，一棵在一月中送貨，另一棵則留待員工開工前，則年初二、三送貨，讓年花以最佳狀態示人。

劉海濤有信心今年種植的桃花如期盛開。（資料圖片 / 張浩維攝） 盼遊行不會影響維園年宵 今年維園年宵不設乾貨攤位，劉海濤指濕貨攤位價格較去年平超過一半，已預留500至600棵桃花，有信心未至年三十已可賣清光。 民間集會團隊將於周日發起，雖然警方反對由遮打道至銅鑼灣崇光百貨的遊行，但對集會則發出不反對通知書，未知市民會否如期上街。劉海濤盼不會影響維園年宵，「一年365日都是種花，不問世事，也沒有政治色彩，希望到時不要搞維園，一年只有一次年宵，大家高興、平安過年就好了。」

食環署因今年的社會氣氛動盪，決定取消乾貨攤位，只設濕貨檔及熟食檔。以往密密麻麻的檔口，現時顯得冷清、疏落。（張浩維攝）