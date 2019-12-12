新田購物城起死回生　新顧問公司入場搞年宵　檔位月租3800元

新田購物城死而復生？民建聯進出口界別立法會議員黃定光，爆出其牽頭的新田購物城8月已經清場結業，無商戶有租約。但黃定光的報道一出，嚇得仍然營業的租戶直至不知情，新鴻基地產亦說沒有將地交回業主。 最新消息是，新田購物城有新搞作，有公司在網上招租，在新田購物城設立年宵。《香港01》聯絡過該公司，負責人稱自10月起與新田購物城合作，投資六位數，最重要任務是「搞旺個場」，又指場地歡迎乾、濕貨，「衫、褲、鞋、襪、食，什麼都會有。」而招租已經開始，每個攤位月租為3,800元。黃定光就承認找了新的顧問公司，現時出租率達七成。

新田購物城由民建聯立法會議員黃定光牽頭成立，並於2018年2月正式營運。（資料圖片 / 鍾偉德攝）

佔地42萬平方呢的新田購物城，2018年2月開業至今，一直人迹罕至。早前更傳出「8月清場結業」的消息，惟最近網上卻出現新田購物城有年宵招租。《香港01》周三（11日 ）聯絡過黃定光，他坦言不方便再透露商業事務，但卻轉口風指新田購物城在8月時已轉新的顧問公司，「我們有新方向，做名車城、搞寵物美容」，揚言出租率達七成。

黃定光稱不知詳情 認為有年宵能促進人流

黃定光又透露，城規會批准的臨時用地期限至2021年才屆滿，與之前一樣每三年續租一次。至於新田購物城是否有年宵？他說：「立法會事務很忙碌，不是經常參與營運的細節」，不太清楚年宵細節，「年宵應該去做，是好事來，多些人流怎樣也好，搞旺個場。」

民建聯立法會議員黃定光早前透露，新田購物城已於今年8月清場，《香港01》記者11月底到過購物城，不少店舖丟空。（資料圖片 / 王潔恩攝）

營運公司投資20萬元 冀半年內回本

記者依年宵招租的廣告聯絡到一間名叫「香港情」的公司，負責人鄧先生指，攤位由周二（10日）起開始招租，每個攤位3米乘3米，月租3,800元已包水電，但租戶要先交一個月按金及一個月本金。他強調，攤位並非只是年宵時段才營運，「聖誕開始都可以擺檔，我們是想一直做。」

談及公司何時開始與新田購物城合作，鄧先生表示，在10月與新田購物城開始溝通，當時想法是覺得新田購物城有大片空地，適合作跳蚤市場，故決定先租購物城的位置，再分租出去。他的公司現時已投資20萬元，包括設立帳篷、拉線等，有信心能夠在半年內回本，但鄧先生也不諱言地稱「本來場地都算『死場』，現時最重要是先搞旺及增加人流。」

周二起開始招租 暫租出10個攤位

為了增加人流，鄧先生正與小巴公司商討開設來往上水及元朗的路線；另外也會在新田購物城的J區作義賣區，七成收益捐給慈善機構，「東華三院、兒童之家等等都有向我們聯絡」，希望可以在現時的社會環境下帶來正能量。至於現時有多少個攤位已經出租？他稱「出租了十個，還有七成空置」，相信隨着宣傳會有更多人承租。

攤位會像維園的年宵般限制租戶出售的物品嗎？鄧先生表明不會，「衫、褲、鞋、襪，什麼都有，連雞蛋仔等食品都會有」，又指自己及工作人員近日已忙着布置場地。

顧問公司「香港情」 董事曾設裝修公司

《香港01》查冊發現，香港情集團有限公司在去年3月21日成立，地址是九龍灣的一名工廠單位。負責人鄧先生除擁有香港情集團有限公司外，名下還有進宏科技有限公司、銀禧建築(香港)有限公司、銀禧集團國際有限公司、銀禧通風系統工程有限公司，及時尚裝飾店面設計有限公司，業務由環保回收及裝修，未有涉及場地租務。鄧先生對此也指「我過去做過裝修，可以為租戶提供幫忙布置。」

《香港01》就新田購物城的租務向新鴻基地產查詢，對方回覆指有關租客沒有將地交回業主，暫沒進一步補充。