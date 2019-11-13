【年宵2020】新界花農交通問題趕不及競投　維園34個檔位收回

2020年農曆年宵市場攤位將不設乾貨攤位，只有熟食及濕貨攤位，競投底價是去年競投底價的一半。昨日（12日）有競投的花農郭先生表示，因為交通情況問題，多個住在新界的花農表趕不及到場，致下午時間才到齊。 全日共有34個濕貨檔因未有人競投而收回，全日最高價的濕貨攤位以17,000元成交，只為以往的一個普通濕貨檔口價錢，有投得兩個檔位的花檔檔主蘇小姐表示，「其實而家連開唔開到檔都有擔心，已經唔係諗有冇人入嚟睇，只係做咗好多年忍唔住都入嚟投檔」，坦言心情矛盾。

全日共有34個濕貨檔因未有人競投而收回，全日最高價的濕貨攤位以17,000元成交。（梁煥敏攝）

下午時段競投人數終有所增加，坐滿大半個競投會場，有多年競投及出售自家元朗桃花檔主郭先生坦言自己及行家們會作競投，不太擔心，「好多朋友都話會出嚟嘅，但係今日交通問題，係新界難啲出嚟呀，無車，所以下晝先嚟到。」他又認為擺年花為一年一度，相信市民始終會來購物，問到投檔反應冷淡，會否擔心開襠後的情況及會場出現突發事件，他說，「現時出嚟爭取嘅都係讀書人，佢哋唔會搞我哋嘅，要來買花就一定會嚟，無擔心。」

下午時段，入場競投人士有所增加，大多數為以往到場競投的花店店主及花農，場內消失一班以往向前來嘗試做老闆的年輕人。有「桃花大運」之稱的劉海濤説，「香港經濟差都要擺啲花係屋企嘅，所以唔會好擔心，多年前中，經濟差，都係會有人出嚟買。」

早上已經投得兩檔的他又説，「今年呢度比較平，我都會應該試下投廿個檔。」他説，以往到場內購買鮮花、桃花的市民跟到乾貨檔的不同，不擔心人流問題而影響銷情，「2014年，佔中大家都高枱貴手，今年年宵無事嘅，中國人點都會喺屋企擺花，慶祝新年，經濟差仲更加擺啦！」

此外，以18,000元投得兩個濕貨檔位的蘇小姐表示，這個價錢的確較以往低得多，但冰舞喜出望外的感覺，「以往一個轉角多位要4，5萬蚊，今年1萬蚊就得啦，但係都有啲預咗嘅！」她說，現時並不擔心人流減少而影響銷情，認為因應節而到場購買鮮花的市民，必然會到場參與，完成購物離開，人流根本未有太大影響，「依家係擔心開唔開到，所以連電都唔會去攞住，其實我今朝都唔知嚟唔嚟好，屋企人都唔建議我今年買花，但係我做咗10年，始終唔捨得，去到最後1秒，對腳始終都係搭入咗會場呢度。」

投得兩個檔位的花檔檔主蘇小姐表示，「其實而家連開唔開到檔都有擔心。」（梁煥敏攝）

蘇小姐每年於維園場地出售來自內地昆明、日本、荷蘭、意大利及台灣的鮮花為主，由於現時未知道人流及能否開檔的問題，現時預計較以往少三份之一的貨量，強調由於未知實際情況，不能預計會否提早停止營業，未能考慮會否減價促銷，「如果到時已經冇人流，我點夠膽減價促銷？」她又說，由於租金不高，不擔心「蝕租」，只擔心是否能夠順利舉行，嘆：「依家心情真係好矛盾，係好想玩年宵，但係真係好擔心開唔開到。」

今日一共競投120個濕貨檔位及3個熟食檔位，市況較以往差得多，不少濕貨檔攤以底價的5440元成交，全日最高競投價為17,000元成交，並罕有地有34個檔位因未有競投者而需要回收，食環署方面亦表示近年較少出現相關情況。