新田購物城辦特賣場及年宵　負責人：每周有超平貨品推出

新田購物城早前被曾指結業，「香港情」近期投資20萬元接手，期望能作「慈善特賣場」及年宵市集。 「香港情」負責人鄧普禧今日（20日）在《商台》節目中說，希望能在平安夜之前開始「出貨」，屆時貨品會平價發售或送出，每周更有超平貨品推出，現時已有10多檔租出。

新田購物城早前被曾指結業，「香港情」近期投資20萬元接手，期望能作「慈善特賣場」及年宵市集。（資料圖片／王潔恩攝）

鄧普禧說，由於受近期社會狀況影響，不少商店未能開門營業，部份貨品亦被囤積，故決定在購物城平價發售或送出，每周更有超平貨品推出。

10多檔已租出

對於早前牽頭成立購物城的民建聯立法會議員黃定光說，現時出租率達7成，鄧普禧表示，據實際情況所示，出租率應為約3成。

鄧又說，現時已有10多檔租出，均為新加入的商戶，而購物城內的部份食肆仍有經營至今，坦言在周末期間，購物場仍然人流「好旺」。

稱無政治立場

他說，過去新田購物城的失敗之處在於交通，亦無優惠及宣傳，惟新田購物城面積大，加上外面舖租太貴，故決定「試一試」在新田購物城投資，成為真正為香港人作消費的地方。被問及會否發展「黃色經濟圈」，他說無政治立場。