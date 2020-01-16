【逃犯條例】滙豐設施被毀　男子認罪判戒毒所　有組織願代賠20萬

無業漢聲稱因不滿滙豐早前凍結「星火同盟」銀行戶口，因而到上水滙豐破壞自助櫃員機，被控以一項刑事毀壞罪。染有毒癮的無業漢早前承認控罪，今被判入戒毒所。另外就滙豐的損失，辯方透露被告願意賠償滙豐20萬元的損失，而今亦有組織帶同全數現金到法庭，願意代被告支付賠償。惟裁判官指賠償金額超越其權限，著有關人士與滙豐商討賠償事宜。

被告王繪豪在粉嶺法院承認刑事毀壞罪。(資料圖片)

被告王繪豪，34歲，被控於2019年12月30日，在上水龍琛路，上水廣場地下滙豐理財易中心，損壞兩個廣告燈箱、五塊強化玻璃、一部入票機、兩部存錢機、及4部櫃員機。

被告稱因社運失業半年

辯方今進一步求情時指，被告還押後期已深切反省，他因社會運動已失業半年，靠儲蓄為生，其母因此要申請綜援支持他的生活。辯方指其母年事已高，又患有高血壓，故被告不會再參與示威活動，並會找工作以便日後照顧母親，望法庭可採納戒毒所報告的建議，判被告入戒毒所。

有組織帶全數20萬現金到庭

控方修正維修費用實為若20萬元，辯方求情時透露，被告願意賠償滙豐20萬損失，亦有組織今日帶同全數現金到法庭代被告支付。不過裁判官蘇文隆稱因權限問題，無法頒下賠償令，著雙方用其他程序處理。

一名身穿藍外套的中年男子疑代表該組織到庭付賠償金，惟記者上前詢問時，該男子表明不願透露組織名稱，而散庭後該男子亦有與案件主管商討賠償事宜。據了解，該組織會與滙豐私下接洽商討支付賠償金的方法，惟滙豐暫未決定要直接收取款項還是循民事途徑索償。

聖誕至元旦期間，滙豐多間分行遭破壞的情況↓↓

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被告是冰毒吸食者

蘇官判刑時指，被告經醫生檢驗後，被發現染有毒癮，為冰毒的吸食者，考慮到事發時他未有攜帶其他違禁品，事件中亦沒有人受傷，及被告願意賠償滙豐損失，故判他入戒毒所。

被告犯案時傷右手血跡留現場

案情指，案發當日中午1時許，該理財中心的一名職員見到被告拿著鉗擊向兩個廣告燈箱及5塊玻璃，之後入到中心內，再擊向入票機、存款機及櫃員機等，被告當時有戴眼罩手套，他進行破壞時亦傷及自己的右手，並在現場留下血跡，然後逃去。

控方修正維修費實為20萬

警員接報到場調查，並在約1小時後見到一個與襲擊者衣著相似的人在附近正準備上的士，他的右手仍流著血，警方遂上前拘捕。被告警誡下承認毀壞滙豐的財物，並稱他因為不滿滙豐最近凍結「星火同盟」的戶口，他因憤怒而犯案。

控方於上次聆訊時透露被損壞財物所涉的維修費為10.2萬元，惟控方今表示「隔咗段時間」，維修費現為20萬元。

案件編號：FLCC17/2020