【鼠年2020】通宵更保安新年無假放　直踩拜年：想要假唔要錢

農曆新年等喜慶日子，卻不是人人有假放，不少基層打工仍要營營役役上班「搵兩餐」。眼前的雲姐任職通宵更保安18年，卻從未試過在新年放假，每年只能放工直接拜年。不少人想像保安新年期間可收不少利市，同行一定「爭崩頭」上班，但她解釋住宅和商場保安遭遇不同，且普遍同工也是：「想要假唔要錢！」 回望過去一年，保安不時淪為商場警民衝突的磨心，她無奈道前線人員其實沒決策權，更試過有同工執勤時被捕，令不少年紀較大的人萌生退意，「寧願只打散工」。

通宵更保安雲姐入行18年，入行以來從未試過在農曆新年放假，每年只可以匆匆忙忙，放工「直踩」去拜年，「初一、初二食完飯趕屋企瞓一陣」。她說，保安一行人手向來緊張，加上行內有不少新移民人士，「佢哋好渴求過年時返鄉下，你冇呢個必要，咪讓比人囉。」



在旁人眼中，不少住宅保安新年期間大收利市，可是雲姐苦笑，大多保安其實希望「要假唔要錢」，任職商場保安多年的她指：「最多嗰年都唔過十封」。

因擔任的保安工作，於2019年10月完約，雲姐近月迎來難得「自由身」，自言「仔大女大」的她把握難得假期，跟弟婦回江西過年，「應承咗廿年都做唔到。」然而，武漢肺炎疫情肆虐，亦令她不敢回內地。計劃泡湯，雲姐明言相當失望：「只好等下次！」

通宵更保安雲姐入行18年，卻從未試過在農曆新年放假，初一、初二亦只可「直踩」去拜年。（黃詠榆攝）

雲姐笑言，自己在別人眼中可能比較大膽。（黃詠榆攝） 曾獨力擊退紋身漢 返通宵更除了膽大，更要心細。雲姐舉例，每晚總有各種人在商場流連，公司有次要求她「拍照」交功課，被一名少女發現，一行十多人紋身大漢凌晨時分找她「算賑」。雲姐處變不驚，反問「你咩『寶號』呀？」講道理擊退；亦遇過患有腦退化的婆婆，誤以為只是「落街」，原來已由大埔另一端晃到商場，助其聯絡家人。





遇衝突前線保安無決策權 只可通知上司

即使看慣「大場面」，她直言這半年間衝突是保安同業始料不及。只是在屋邨商場工作的她自言影響較少，但她指大埔超級城、大埔中心深受影響，無奈道：「衝門衝得好勁」。



有在相關商埸工作的工友向她表示，若警察沒到場，示威者通常只會唱歌、集會，「但差人一嚟，啲人就亂咁走，走去搵啲商戶破壞」。她說，前線保安員往往沒決策權，有事只可以通知上司。另外，去年10月馬鞍山數名保安因擋門阻警硬闖，被控阻差辦公，有機會因案底失去保安牌。雲姐說，大部分人只領最低工資、年紀又大，故近半年不少人萌生退意，「寧願只打散工」。

雲姐認為，直言這半年間衝突是保安同業始料不及，直言不時淪為「磨心」。（黃詠榆攝）

初入行曾遇僱主企圖逃避譴散費

自2002年起政府制定了最低工資，但行業仍是屢出現不公之事。她記起，自己初入行第一份工的僱主除了沒為其供強積金外，更企圖逃避譴散費；在最近期去年的一次離職，公司又企圖以「自願離職信」形式「走數」。

據理力爭的雲姐明言「點都唔會簽」，更走遍數個商場，向三十多位保安解釋這是應有權利，惟最終只得她一人堅持，成功取得4萬元譴散費，令她慨嘆，為何同工不能如清潔姐姐般團結。