【鼠年2020】新年不癡肥　醫管局營養師高纖菜譜煮出「幸福甜蜜」

農曆新年將至，不少港人會選擇在家親手準備豐富菜餚，全家共享團年飯。菜式豐富之外，營養均衡也十分重要。醫院管理局營養師顧向慧提醒，團年飯往往多肉少菜，一不小心就會進食過量，新年隨時增重幾磅。 建議市民除了少油少鹽之外，亦應參考高纖菜譜，讓大家可以食得「幸福甜蜜」、「財源廣進」、「年年有餘」。

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農曆新年，合家團圓，不少人在節日氣氛中就忽略了控制飲食。不論是中餐、打邊爐、還是盆菜宴，大多數都多肉少菜，一不小心就攝取過量的動物脂肪，隨時增磅。醫管局營養師顧向慧建議，在吃團年飯時，一定要注意多吃蔬菜，打邊爐時可以先進食蔬菜後進食肉類；盆菜中的豬皮、腩肉、鴨腳等脂肪含量都較高，進食需注意份量，可以轉選瑤柱、冬菇、大蝦等，相對更健康。

醫管局營養師顧向慧表示，飲食要均衡營養，除了少鹽少油之外，應多攝入膳食纖維。（袁澍攝）

近八成人士纖維攝取量不足 均衡營養毋忘高纖維

顧向慧又指，儘管很多人已經開始注重飲食，低鈉、少油，但是往往忽略了多攝入纖維。據衛生署衛生防護中心2016年的調查顯示，有近八成的18-64歲人士攝取纖維量不足每日25克。她表示，膳食纖維對心血管病、癌症預防都有好處，多進食膳食纖維，亦可以控制體重，減低肥胖的機會。

對於選擇在家煮團年飯的港人，顧向慧提醒要選擇衛生的食材，烹飪時注意「輕手啲」，勿放太多調味料；進食時亦要注重分量，多吃蔬果攝入膳食纖維。她又指，市面上雖有纖維素，但是不如蔬果含有維他命。