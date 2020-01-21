【鼠年2020】酒樓團年飯減價　只首輪客訂滿　憂開年生意不及往年

反修例以來，餐飲業受到重挫，業界損失過百億，早前政府公布9至11月的失業率數字，餐飲業更創下8年來最高水平。農曆新年到，酒店、酒樓亦一如以往推出團年飯等慶節佳餚，甚至略為減價「吸客」，業界指至農曆新年前一個月，團年飯客始慢慢回升，多間酒店、酒樓除夕團年飯已經滿訂，不過有酒樓反映，雖然訂位已滿，但只有「一輪客」生意。 有酒店憑藉熟客，初一至初三的開年飯都已經爆滿，但部分酒樓至目前為此，訂枱的顧客亦只有1、2枱。

餐飲業在農曆新年有解凍跡象。「煌府」、「煌苑」母企首灃控股有限公司主席陳首銘表示，團年飯為中華社會最重視的一餐，以家庭式聚餐為主，公司客的比例較小，暫時訂座情況跟去年相若，而住宅區的分店訂坐較理想，不過「鑑於今年的消費氣氛問題，估計仍有客人持觀望態度，或由以往訂枱改為即日決定光顧（Walk-in客），所以未能完全預計實際消費情況，希望生意額跟去年相若。」

「煌府」：團年飯價格與往年相若

他表示，臨近歲晚及受非洲豬瘟因素，帶動海鮮、肉類及部份食材成本上升，再加上近來經濟未如理想，集團旗下分店團年飯菜單的價錢跟去年持平。

富豪香港酒店靠熟客一個月前已經訂滿 散叫菜單加5%

富豪香港酒店的中餐廳「金殿」早在兩個月前就已經設計好農曆新年餐單，並推出10款全新菜式「吸客」。富豪香港酒店市場傳訊總監羅詠樺，今年的食材進貨成本增加，但團年飯的價格就未有水漲船高，套餐價格與去年大致一樣，散叫菜單加價僅5%。新春期間12位用價格為6,588元，6位及4位價格則為3,488元及2,588元。

羅詠樺表示，早前以為客人會觀望一下較遲落訂，但是餐飲部的數字顯示，情況與2019年差不多，除夕、年初一直初三都已在一個月前左右滿訂，西餐廳的自助餐亦有不錯的訂座率，「可能我們有一班會員，生意較其他酒樓穩定。」

↓↓2020鼠年部分酒店、酒樓新春餐飲宴會價格參考↓↓

+ 5 + 4 + 3

聯邦金閣酒家減價100元「吸客」

不少酒樓在今年團年飯價格方面亦不進取，12位用價格介乎與2900至7000元之間。位於油麻地的聯邦金閣酒家，今年的團年宴席較往年調低100至200元「吸客」。店員余小姐告訴記者，除夕當晚的生意不錯，現實預訂已經「full晒」，不過以往年三十酒樓起碼要做兩輪生意，今年預計只能做一輪。

余小姐表示，以往農曆新年前兩個月已經開始有客人訂枱，提前一個月一定已經訂滿，但是今年客人較遲，提前幾個禮拜才陸續落訂。她指，年三十當晚近40圍已經預訂滿，但年初一、初二的開年飯目前（截至17日的數據）只有1、2枱被預訂。

明星海鮮酒家（集團）今年的新春團年晚飯價格也與去年價格相若，同樣亦有提早落訂每席減200元的優惠。記者致電油麻地分店，店員告訴記者今年除夕的團年飯預訂「火爆」，不過客人亦可8時左右前來排隊等位。