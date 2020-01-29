【鼠年2020】餐飲市道低迷減人手　廚師嘆：新年後減薪又加「辛」

農曆新年向來是飲食業一年中最忙的日子，今年亦不例外，兩位中菜廚師昌哥、祥哥早已習慣在工作中渡過。惟在反修例風波中，餐飲業重創，市道低迷，入行30年的廚師昌哥更苦笑：「今年加辛，辛苦個辛！」，過年後更面臨減人工。 在廚房勞碌大半世，帶來一身後遺症。政府早前針對基層，再推出一系列紓困措施，包括社會討論多時的劃一法定假至17日，打工仔亦可有更多休息時間。昌哥笑言：「舉埋手舉埋腳支持」，期望有更多時間陪伴家人。

生意減 慶幸靠口碑仍有熟客光顧

入行逾30年，今年57歲的昌哥說，這個新年並不好過，除了同樣無緣與家人團年外，「人工無得加，人手就減咗，加辛呀，辛苦個辛！」他說，受反修例運動影響，自6月起，廚師人手由5人縮減至3人，「生意靜咗好多」，大半年來生意起碼跌三成，「大家今年食完嘢後，都會擔心無車搭」。

新年、歲晚，餐廳亦有推出圍餐，供客人團年、公司辦春茗，但他表示今年生意比往年「差少少」，慶幸靠口碑仍有不少熟客光顧。



農歷新年向來是飲食業最忙的日子，兩位廚師昌哥（左）、祥哥（右）早已習慣在工作中渡過。（黃詠榆攝）

入行50載 日做12小時



在行內，從事飲食業大時大節忙得「斷六親」似是大家已默認的「行規」。他身旁是68歲的祥哥，入行50年，數年前已退下火線，近年只做替工。

祥哥說，與家人過節次數不足十次，坦言早已習慣，言談間他憶起，入行時60年代行內俗稱的「十二碼」，每日上班時間長達12小時，「成個月都冇得放假，其後勞工法例慢慢轉好，開始有兩日有薪假。」

長時間工作換來看不到的職業病



長時間工作令他患上一身職業病，困擾最深便是肌肉勞損，「睇唔到架，全部喺晒入面，間唔中腰又痛下，腳又痛下」。三言兩語間說得輕鬆，他指年輕時不會體會到，惟近年間情況明顯轉差，「痛到你行都行唔到，拎嘢都拎唔到，睇完醫生打口消炎針又好啲。」

祥哥入行50年，自言患上一身職業病，困擾最深便是肌肉勞損。（黃詠榆攝）

新年過後需減人工

市道低迷，勞碌一輩子的基層打工仔首當其衝。談及新年過後，二人慨嘆連連。昌哥自言經歷過金融風暴、沙士，坦言：「未試過減人工、放無薪假或公司做到執笠」，惟公司已決定過年後減人工，扣減金額仍在商量中。昌哥解釋，飲食業過年後便會迎來淡季，要直至端午節、母親節、做冬等時節才迎接來「第二浸生意」。



昌哥自言經歷過金融風暴、沙士，卻是首次遇上因生意不景而要扣薪。（黃詠榆攝）

法假有望增5日 廚師：有更多時間與家人相處

政府自去年8月起，先後推出多輪紓困措施，近日更大膽宣佈，將假期由12天逐步增加至17天，與俗稱「銀行假」的公眾假期看齊。換言之，屆時全港僱員每年將享有17天假期，料措施惠及過百萬名勞工。昌哥聽聞立刻說「舉手、舉腳支持」，但他亦明言飲食業人手緊張，隨時會加重現有的工作量，但認為兩者是「相輔相乘」，「始終可以放多日假」，仍是值得。