噴射飛航勞資雙方就減薪達共識　新方案減1.7至8.7%　延至3月生效

信德中旅船務旗下噴射飛航早前爆出減薪潮，員工於本月10日收到減薪通知，月薪達10,000元以上便受到影響，減薪8至12%不等，引來大批員工不滿。 香港海員工會今（16日）再和資方磋商表達訴求，噴射飛航提出新減薪方案，減薪幅度降至1.7至8.7%，而且提高至月薪13,000元以上的員工才受影響；另外，減薪員工需放1日無薪假。

噴射飛航人力資源部早前發出基本薪金調整通告，7萬元以上月薪的員工將減薪12%，月薪3萬至7萬元需減薪10%，而月薪1萬至3萬港元減薪8%，只有低於月薪1萬元或以下毋須調整，通告更指會於今年2月1日生效，惟引來大量員工感到不滿，並尋求工會協助。

今早磋商達成新方案 承諾今年內不會有人手、薪酬調整



香港海員工會綜合會員意見，今日上午與信德中旅負責人就減薪事件再次磋商，資方亦回應了工會提出的一些訴求。噴射飛航董事副總經理康宇嫻今日正式向員工發出通告，指連日來公司透過不同渠道聽取意見，在確保公司營運的持續性之同時，亦務求減輕對同事影響下，重新訂定有關內容。噴射飛航又承諾，實施方案後，今年內不會有人手、薪酬調整的措施。

月薪1.3萬元以上始減薪



新方案大幅降低減薪幅度。​7萬元以上月薪的員工將減薪8.7%，月薪3萬至7萬元需減薪6.7%，而月薪1.3萬至3萬元減薪1.7%，減薪員工均需放1日無薪假，只有低於月薪1.3萬元或以下毋須調整。新薪酬延至今年3月1日生效。