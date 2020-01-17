【流感高峰】明愛內科佔用率連續12日居首　兩院急症室需候8小時

醫院管理局公布昨日（16日）公立醫院服務使用數據，內科病床佔用率持續高企，整體佔用率為105%，其中以明愛醫院的125%佔用率最高，連續12日成為全港佔用率最高的醫院。兒科病床佔用率則以屯門醫院的86%排首位，全港醫院兒科病床整體佔用率為71%。 截至今日（17日）上午11時，廣華醫院及明愛醫院的病人需輪候逾8小時。

昨日急症室首次求診人次為5,713，當中1,000人次轉入內科。（香港01記者攝）

醫院管理局公布昨日的公立醫院服務使用數據顯示，急症室首次求診人次為5,713，比前一日增加204人，當中1,000人次轉入內科。求診人數以伊利沙伯醫院最多達454人次，當中102人次需入住內科病房。

全港醫院內科病床佔用率高企，整體佔用率為105%。其中明愛醫院佔用率以125%居全港首位，該院連續12日成為全港內科病床佔用率最高的醫院；伊利沙伯醫院緊隨其後，佔用率為119%。兒科病床佔用率整體佔用率為71%，以屯門醫院的86%排首位。

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急症室輪候時間方面，截至今日（17日）上午11時，廣華醫院及明愛醫院的病人需輪候逾8小時。

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