【流感高峰】累計47宗成人嚴重個案　92宗學校或院舍爆發流感

本港已進入冬季流感高峰期，衞生防護中心今天（16日）公布最新一期的《流感速遞》，最新監測數據顯示，本地季節性流感的整體活躍程度持續上升，在1月5日至11日期間，流感病毒陽性百分比是17.46%，比前一周錄得的 10.35%為高。 截至昨天（15日），進入流感高峰後累計共有47宗成人流感嚴重個案，即單日新增6宗嚴重個案，而一天內亦多了5間幼稚園或幼兒中心爆發流感，累計共有92宗學校/院舍個案。

本地季節性流感的整體活躍程度持續上升，在1月5日至11日期間，流感病毒陽性百分比是17.46%。 （資料圖片）

最新監測數據顯示，本地季節性流感的整體活躍程度持續上升，在1月5日至11日期間，流感病毒陽性百分比是17.46%。現時本港主要流行病毒為甲型（H1）流感，約佔72%，其次是甲型（H3）流感，約為25%。定點私家醫生診所呈報的流感樣病例平均比率是每千個診症計39宗，高於前一周的28.7宗。整體公立醫院主要診斷為流感的入院率為0.70（每一萬人口計），較前一周錄得的0.46為高。

由1月5日計起，至昨天累計共有47宗成人流感嚴重個案，當中17人死亡。而這段期間沒有錄得兒童流感相關之嚴重併發症或死亡個案。在學校/院舍方面，由1月5日至昨天，本港共錄得92宗爆發個案，單在1月15日一天，就多了5間幼稚園或幼兒中心爆發流感。

衞生防護中心提醒，季節性流感疫苗安全有效，除有已知禁忌症的人士外，所有年滿六個月或以上人士均應接種流感疫苗以預防感染流感及其併發症，並減低相關入院和死亡風險。