【流感高峰】15名嚴重流感患者死亡　三日爆42宗學校或院舍個案

今（15日）已踏入冬季流感高峰期超過一周，衞生署資料顯示，在1月5日至1月14日期間，共有41宗嚴重流感個案，當中26人屬於甲型（H1）流感。嚴重個案中，已有15人死亡，當中12人是65歲以上的長者。 而在本月12日至今，短短3日已有42宗學校或院舍爆發流感的個案，超越上周的39宗，當中包括20宗是幼稚園、14宗是小學、4宗是安老院舍，所有個案共影響174人。

政府在本月5日的一周宣布進入冬季流感高峰期，至今共有41宗嚴重流感個案。（香港01記者攝）

政府在本月5日的一周宣布進入冬季流感高峰期，至今共有41宗嚴重流感個案，比前一日（13日）增加9宗，而過半嚴重個案為65歲以上的長者。26人屬於甲型（H1）流感；6人屬於甲型（H3）流感；9宗屬於甲型，但有待分類。

41宗嚴重個案中，已有15人死亡，比前一天增加2宗；當中12人是65歲以上的長者，衞生防護中心表示可能是由其他急性情況或慢性疾病引致。

而在本月12日至今，已有42宗學校或院舍爆發流感的個案，比前一天增加14宗；當中20宗是幼稚園、14宗是小學、4宗是安老院舍、2宗是殘疾人士院舍，其他類別及中學各有1宗。42宗個案合共涉及174人。

醫院管理局公布昨日（14日）公立醫院服務使用數據，內科病床佔用率仍然高企，整體佔用率為107%，其中以明愛醫院的129%佔用率最高，連續10日成為全港佔用率最高的醫院。兒科病床佔用率則以伊利沙伯醫院的87%排首位，全港醫院兒科病床整體佔用率為70%。

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