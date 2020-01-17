啟德體育園酒店大樓欲放寬高度限制　增加逾四成客房數目

啟德體育園興建計劃於2018年由新世界發展及新創建集團成立的Kai Tak Sports Park投得，政府並宣布,會由政府會負責近300億元建築費用；而體育園部份位置，早前已獲批作酒店、辦公室等用途。 申請人近日向城規會提出申請，希望放寬酒店大樓的建築物高度限制，使客房數目由300間增加至不超過440間。

申請人建議將酒店客房數目，由300間加至不超過440間。（城規會文件）

啟德體育園位於前啟德北停機坪。申請人表示，在獲得申請地點的擁有權後，已就核准計劃作詳細審視，並進一步優化計劃，期望構建一個「更加充滿活力」的空間。

需應付未來需求 酒店房間增140間

申請文件指出，建議放寬酒店建築物高度限制，而早前擬議發展的酒店客房數目只得300間，將加至不超過440間。

申請人解釋，由於考慮到啟德新發展區，以及九龍灣、觀塘及新蒲崗新核心商業區（CBD2）的發展，擬議發展中的酒店除了要容納體育園的遊客、運動員團等，更要滿足CBD2的未來商務訪客和啟德的未來人口，故欲將酒店客房數目提高。

申請人又說，今次的計劃與較早前已核准計劃相比，酒店大樓佔用較少空間，建築亦移至較北面的位置，辦公室大樓則移至較西面，從而在兩座大樓間形或更大的樓宇間距，有利空氣流通。

地下樓層將設開放式廣場，屆時可舉辦各種活動，如藝術表演及展覽。（城規會文件）

設開放式廣場舉辦活動

申請續指，計劃使用階梯退台形式的平台設計，將原來平台的平面分為兩邊，地下樓層將設開放式廣場，屆時可舉辦各種活動，如藝術表演及展覽。

而辦大室大樓的2樓樓層將成設平台花園，將與民政事務局建設的行人通道連接，以作通勤及休息。