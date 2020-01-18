【STEM教育】初創企業花近百萬研網上協作平台　助教師編程教學

政府近年積極推動STEM教育（科學、科技、工程及數學），有初創企業留意到學界對軟件配套及教師培訓需求急增，花近百萬元投資研發一套網上協作式學習平台，令教師在課堂教授編程時，可同步檢視全班學習進度，增強教學互動和回饋。平台自去年四月推出，有40間學校購買採用。

科學園初創企業「賢思創科」創辦人楊卓裕表示，留意到學界對STEM教材及師資培訓有急切需求，故推出UNA網上協作式學習平台，協助教師編程教學。（胡家欣攝）

政府自2015年起推動STEM教育，為中小學分別推出一筆過20萬及10萬元的津貼，以提升教學資源；2017年制定小學編程教育課程框架，方便小學引入課程。科學園初創企業「賢思創科」創辦人、港大計算機科學客席助理教授楊卓裕表示，三年前留意到學界對師資培訓及教學支援需求急增，於是投資近七位數字，研發「UNA網上協作式學習平台」，讓師生合作編寫程式，驅動「micro:bit」微型電腦開發板，並於去年四月推出平台供學界採用。

學生登入「UNA網上協作式學習平台」，學習編寫程式。（胡家欣攝）

同步掌握全班學習進度 平台助編程教學更順暢

楊卓裕續指，在編程教學上，每位同學會手持平板電腦上課，老師可以利用平台，同步檢視全班的編程學習進度，即時糾正同學一般的學習錯誤，或表揚創意的答案等，「傳統上，老師只可以巡視班房，逐個學生睇學成點或抽嚟睇，依家就可以一次過睇晒，令教學流程更順暢。」

目前，STEM教育滲入在科學、科技和數學課。楊卓裕表示，部份學校未必知道如何應對，故企業亦會提供STEM教材及課程框架，除教編寫程式，亦會透過製作智能裝置如自動燈光系統、自動計分足球機等，令學生活用編程知識。他指，去年11月更推出人工智能教學初中課程教材，教授人臉檢測及面部驗證的技術及應用守則。

德萃小學及漢師德萃學校總校長朱子穎（圖右）認為，應思考如何讓教師跳出教學框架，培養學生探究及解難精神。（胡家欣攝）

小學校長：推STEM最困難 擺脫舊有教學思維

有採用UNA學習平台的德萃小學及漢師德萃學校總校長朱子穎表示，學校有足夠師資與教材，教授學生STEM知識，不過，若能有專業技術支援，就更能夠豐富教學。他認為，在香港推動STEM教學，資源並不匱乏，最困難是令教師擺脫舊有教學思維，若只依從課本公式教學，難以培養學生探究及解難精神，未來應思考如何令教學更開放，「唔係只跟說明書同學生砌嘢，而係同學生砌學生嘅product。」