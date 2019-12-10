STEM教育須從中學、大學、就業三方面入手

生產力促進局早前推出「STEM Network」計劃，支援中學籌辦STEM（數理科技教育）課程，開拓學界業界交流平台，亦嘗試透過計劃吸引學生投身創科，培育相關人材。該局的首席創新總監張梓昌周一（9日）表示，對計劃吸引學生投身創科及培育人材的作用甚為樂觀。然而，本港STEM教育推行的所遇阻力，並非政府透過一兩筆撥款、一兩次計劃所能改變，當局未來須從中學、大學、就業三方面同時入手，方能挽回STEM教育的發展劣勢。

STEM不應淪為課後興趣

STEM課程可以引起學生的創科興趣，但要將學生培育成創科人才，仍有一定難度。香港政府於2015年度首次提出推廣STEM教育，大手投放資源予各校發展，意願本屬良好。不過各間學校如何應用撥款，隨之變成校本政策範圍，由學校自行決定。部分聘請額外導師到校，或設個別一兩次的技術工作坊，或為學校添置資源，各校STEM發展的步伐不一。

政府多年推廣STEM教育，但其定位模糊不清缺乏統一籌劃，對大部分學校而言，STEM地位仍屬課外活動。創科本應成為未來教育的發展趨勢，但目前卻是由學校帶學生「砌Lego」、玩比賽，學生未來的升學就業難見保證。而部分學校更以類似拔尖的方式推展STEM，意味只有數理能力較好，或是「資優」的學生才有機會被挑選參與。最終香港創科或落得尷尬下場——大量STEM教學資源投放到中學的「精英學生」身上，但一眾精英學生升上大學時，卻不會選讀STEM的相關學科。課外活動式的STEM教育政策成效多大，值得教育局與生產力促進局共同反思。

課外活動式的STEM教育政策成效多大，值得教育局與生產力促進局共同反思。（資料圖片／李慧妍攝）

ICT課程更新跑輸市場

若將視野從「課外活動」回歸至「常規課程」之中，資訊及通訊科技（ICT）理應是中學文憑考試裏，與STEM關係最大的選修學科，但其地位卻被視為「雞肋」，選修學生僅佔少數。自2013年起，DSE報考ICT的學生與考生總人數同時下跌，自2013年的8,093人，逐年下跌至2019年的5,983人。根據2019年考評局數字，ICT報考人數遠較物理、化學、生物、經濟、企業、會計與財務（BAFS）等熱門科目的11,000至14,000人少近一半。回想香港自2015年起推廣STEM教育接近五年，但ICT課程仍未成為學生主流選擇，現況不免令人質疑，到底是STEM的多年推廣出現問題？還是ICT課程根本無法幫助學生？

ICT讀報學生長期人影疏落，對學生而言，可謂是科目「無用」所致。中學ICT教師所期望的學生學習成效，與學生自評的實際成效出現落差，教師以為課程有用，但學生卻自問所得甚少。今年5月青年創研庫就「提升初中資訊科技教育的效能」調查發現，在教師期望學生能夠將Excel、Word及Photoshop等技能應用至實際工作同時，約七成受訪學生表示自己僅能「認識技術名稱」、「簡易操作有關技術」，教學成效與教師期望相去甚遠。

ICT課程效果欠奉，但要改革仍有所限，一直受執行實況「限速」。ICT作為考核科目，學習內容無法與考試割裂，不可能中四學寫網頁，中六時候轉考寫應用程式（Apps）。改革最快也只能以三年為一週期，遠追不上科技的日新月異。例如教育局在中文科加入範文時，仍須2015年底宣布範文內容，讓新一批高中生做好準備後，才能在2018年正式考核學生。正如青年創研庫的調查結果所示，逾半受訪中學教師均認為科技發展速度太快，三年時間對科技發展而言，已經是三代「iPhone」的技術差距，課程卻難以迅速更新。科技的變化之快，遠超課程改革的速度極限。

科技的變化之快，遠超課程改革的速度極限。（資料圖片）

大學創科出路欠奉

高中課程的三年設計，難以迅速追上科技發展，其缺點應該在大學教育得到補救。大學課程以學期作為單位，學生在課程中專修某一範疇，教授亦按年更新課程，學生學得新技術後，仍不致被即時淘汰，讓科技跑贏課程進度。

政府在中學投放資源推廣STEM教育，應該讓學生在中學時候建立興趣，建立學生基礎科技知識，並以吸引學生在大學繼續進修STEM學科為目標。然而香港情況偏事與願違，學生中學時候或受各種STEM興趣班吸引，但到大學時候，大學的STEM學科仍難以吸引學生報讀，其他「搵食神科」變相在中學搶人。本港創科人材不足的困境，更加雪上加霜。

香港創科發展的一大難題，是本地大學STEM學位的吸引力不足，難以吸引中學精英報讀。以大學生的畢業薪酬數據為例，上年度投身「資訊科技」及「建築」行業的大學畢業生，平均起薪點分別為$14,983及$17,814，雖略優於其他非專業行業，但對比醫療、紀律部隊、教師、政府主任等的差距仍相當明顯，對比投資銀行及一眾MT（管理培訓生）更是望塵莫及。固然學生興趣是選讀科目的重要考慮，但在推動創科發展同時，創科產業薪金卻難以吸引人材。

社會經常以為香港創科不興，因為人才培訓不足，但這有如「雞先定蛋先」的問題。政府若要推動STEM教育，便更應該於創科產業着墨，推行香港經濟產業結構改革。提供資助讓一眾創科企業能以高薪吸引人材，亦有望帶動創科發展及教育。