數碼轉型缺人材　生產力局推STEM支援計劃助中學開課程

反修例示威持續多月，本地企業的生意受到影響，不少中小企都要增加網上銷售或開拓其他市場來應對，同時又要加快數碼轉型。 生產力促進局首席創新總監張梓昌指出，不少中小企反映現時在港難覓科技人才，局方今年新推出「STEM Network」計劃，支援中學籌辦STEM﹙數理科技教育﹚課程，並開拓學界業界交流平台，吸引學生投身創科，培養未來人材。

張梓昌表示，不少正進行數碼轉型的中小企均反映，在香港難覓科技人材。加上反修例示威持續多月，中小企生意受到影響，不少企業都要開拓網上銷售渠道或其他市場來應對，對人工智能、大數據分析人材需求增加。

他介紹，生產力局今年推出「STEM Network」計劃支援中學推行數理教育，包括設立服務熱線、開設師訓課程，為學校設立STEM實驗室提供專業及安全意見，另學校可申請使用生產力局內的「知創空間」，內設有工具和設施讓學校可培養學生DIY能力。

另外，生產力局亦會為學生舉辦講座、升學博覽，以及立體打印、鐳射切割、機械人及人工智能等主題工作坊。

生產力局轄下的知創空間於10月推出「STEM Network」計劃，透過該計劃，參與的中學可以得到一系列與STEM相關的支援服務。﹙受訪者提供﹚

邀請初創團隊分享 吸引學生投身創科

張指出，現時學生升讀大學大多選擇商科，生產力局希望透過「STEM Network」，邀請創科初創團隊分享最新科技應用，吸引學生投身創科。

張梓昌坦言，香港人工智能等科技發展較慢，而且改變市民習慣不易。他以手機支付為例，不少商舖都因成本貴而抗拒使用新技術，笑言自己坐的士時發現身上只有500元紙鈔，「都會怕畀的士佬鬧」，實際上只要一部八達通機即可解決問題。他認為年輕一代熱衷使用新科技，笑指「每次有新iPhone推出都有不少人排隊買」，故對本港數碼轉型有信心。