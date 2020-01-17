【交通補貼】盧偉國形容：人均貼73元撈飯都唔鹹　促下調補貼門檻

政府2019年推出公共交通費用補貼計劃，並於今年起將補貼提高至三分之一，即每月交通開支多於400元後，每1元可獲0.33元補貼，補貼金額上限為每月400元。立法會交通事務委員會今早（17日）召開會議，多名立法會議員稱計劃推行首年，人均補貼金額僅約73元甚少，更稱「撈飯都唔鹹」，建議政府須降低補貼門檻，減輕市民交通費用負擔。 運輸及房屋局副秘書長蔡傑銘多次重申，計劃主要針對交通費用負擔較重的市民，且調高補貼金額上限後，開支預算已由約23億元增加至約31億元，強調公帑須運用得宜。

計劃推出初期，有部分市民或因未熟習計劃，須透過特別安排申請領取去年1月至3月的逾期補貼共有293位市民，涉補貼金額約2.1萬元。（資料圖片）

公共交通費用補貼計劃推行首年，全年發放補貼總金額約19億元，即每月平均發放補貼約1.6億元；每月平均受惠人數約220萬，人均補貼金額約73元。

民建聯立法會議員陳恒鑌表示，現時市民能夠領取200元以上至300元的補貼上限僅屬少數、約佔10%，質疑當局為何能夠將補貼上額提升，但拒絕將補貼門檻下調至200元。經民聯立法會議員盧偉國則笑言，人均領取補貼金額為73元是「撈飯都唔鹹」，促當局切實考慮調低補貼門檻，讓市民能夠領取更多補貼。

另外，議會陣線立法會議員毛孟靜則關注「水貨客」領取補貼問題。她建議，當局可考慮限制每日過境交通的次數，以打擊濫用補貼情況。運輸及房屋局副秘書長蔡傑銘表示，「水貨客」較難識別，但每月以較高開支的八達通數量評估，亦沒有因計劃推行後大幅增加，故當局將持續檢討，並考慮會否落實更多措施，例如以實名制或電子繳費方式發放補貼。

就調低補貼門檻方面，蔡傑銘強調計劃調整後每年補貼金額預算已由約23億元增至約31億元，多次重申公帑運用須謹慎。