【逃犯條例】大埔中學生集會　前線急救員：從體制內部去改變社會

自反修例示威衝突持續逾七個月，約7,000人被捕，當中四成為中學生及大學生。大埔中學生發言平台今晚（17日）發起「大埔中學生集會」，早前已獲警方發出不反對通知書。集會場地的座位全部坐滿，估計有數百人參加。 集會以「無懼白色恐怖」為題，邀請包括守護孩子成員陳凱興、從日本趕來的內地支持者、前線急救員等人前來分享。一名前線急救員在會上說，街頭運動可能「做唔耐」，認為應從體制內部去改變社會，寄語現場中學生好好讀書，「希望大家考好DSE（中學文憑試），多拿幾粒星星，可能的話加入政府。」

1月17日，大埔中學生集會，已獲不反對通知書。（廖雁雄攝）

晚上6點10分，集會還未開始。露天劇場內有近百人聚集，他們是大多穿校服的中學生，但也有一些前來支持的家長。有四位大埔街坊亦出現在劇場內，她們表示過來支持學生，「想讓佢哋知道，我哋沒有離開過佢哋。」其中一位女士表示，見到警察無差別打學生感到心痛，元旦遊行被腰斬後，也感覺到如今「連和理非上街都無乜空間」，不過她表示只要可以出來表達訴求都會行出來。

集會於晚上6時35分開始，現場聚集了數百人。活動一開始，全場起立默哀一分鐘。其後主辦方「大埔中學生發言平台」代表發表宣言，表示活動已經持續252日，但抗爭者仍然堅持「五大訴求」，他們希望借這個集會為大家打氣。

前線急救員Snowball寄語現場中學生好好讀書，將來加入政府，從體制內部去改變社會。（廖雁雄攝）

「守護孩子」成員陳凱興首先進行分享，他指警暴一直貫穿其中，而且不僅限於肢體暴力，亦包括言語暴力。他表示在守護孩子行動中，見到很多警察用言語暴力侮辱示威者，「非常可恥」，包括稱呼被拘留的示威者為「犯」，稱這是違反基本法。陳認為「濫捕」、「製造白色恐怖，只會讓更多和理非走上街頭。」

前線急救員：DSE多拿幾粒星星，加入政府

前線急救員Snowball亦上台分享，他寄語現場中學生好好讀書，尤其要考DSE文憑試的學生，不要荒廢學業。他指革命有很多範疇，除了肢體以外，亦可以從體制內部去改變社會，他坦承街頭運動可能「做唔耐」，鼓勵在場學生「希望大家考好DSE，多拿幾粒星星，可能的話加入政府。」Snowball希望學生這半年平平安安，考完DSE先，日後可以「用政治解決政治問題」。

香港眾志成員周庭亦上台發言，自己曾是想入體制、但被政府DQ的例子。她表示身為一個大埔人，在大埔見過警暴、大量催淚彈被施放，提醒現場學生「保持憤怒」。

1月17日，出席大埔中學生集會的學生及市民，示威代表五大訴求的手勢。（廖雁雄攝）

快必：可辦辯論賽、徵文比賽聲援教師

人民力量、「快必」譚得志上台分享，除了教學生如何應對警暴以外，他指大家要知道人權在哪裡，就不用擔心白色恐怖。譚表示，現在教育局對老師施加壓力，已經是「白色恐怖」。他認為學生仍有空間可以聲援教師，包括辯論賽、徵文比賽等，「都是抗爭。」

自稱大埔中學老師Chris，提醒學生不要忘記認真學習、認真讀書、認真思考。他說極權最怕人民「叻」，因為「叻」就懂得反抗，他強調無懼白色恐怖就是不停止思考，仍然有勇氣表達自己的想法，「保持健康、多運動，珍惜生命。」

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大埔區議會議員文念志、「機場大叔」陳振哲、任啟邦亦上台發言，除了鼓勵學生外，亦表示區議會會繼續站在學生那一邊，研究更多相關議題，包括延續連儂牆等等。藝人王喜、阮民安亦出席今日的活動。

全場最後一起合唱《願榮光歸香港》，集會和平結束。