【逃犯條例】上訴委員會駁回周日遊行上訴　維持警方反對決定

民間集會團隊成員及遊行組織人劉穎匡，今日（17日）就1月19日舉行的「天下制裁」大遊行進行上訴被駁回。上訴委員會指，遊行會對公眾安全構成威脅，因此駁回主辦方的上訴，維持警方反對的決定。警方早前批出不反對通知書予遮打道舉行的起點集會，今日雙方和解後達成共識，將集會範圍擴大至整條遮打道。

劉穎匡（左）認為，警方從未停止打壓言論及集會自由。（陳綽嵐攝）

劉穎匡認為，警方從未停止打壓言論及集會自由，不批出不反對通知書是基於政治原因，他又批評警方批准遊行的準則「一時一樣」，而上訴委員會的決定是協助警方打壓遊行集會自由，他鼓勵市民出席周日（19日）已獲發不反對通知書的集會，並指，在雙方商議後，同意將集會範圍擴大至整條遮打道，以應付可能增加的集會人士。警方發言人、港島總區總督察鄺浩銘對上訴委員會的裁決表示歡迎，呼籲市民不要參與被警方反對的遊行，在沒有合理辯解的情況下，會構成參與未經批准集結罪。

民間集會團隊今日（17日）就遊行被反對提出上訴，民間集會團隊發言人劉頴匡將交代上訴詳情及當日活動安排。（資料圖片／黃偉倫攝）

警方在委員會內指，民陣在去年12月8日及1月1日舉辦的大遊行出現不少暴力衝突，包括破壞商鋪、銀行等，基於公眾安全理由，拒絕就1月19日的遊行發出不反對通知書，劉穎匡一方指，警方判斷批出不反與否，應基於劉穎匡及民間集會團隊之前的表現，而非單憑民陣遊行的經驗，去判斷其他團體舉辦的遊行活動的風險。惟上訴委員會在雙方陳詞後一致裁定，周日（19日）的遊行會對公眾人士的安全和秩序構成威脅，因此駁回上訴。

今次更是本年度及新任警務處處長鄧炳強上任以來，首次發出遊行的反對通知書，他希望市民不要習慣，捍衛自己應有的權利，原定遊行路線由中環遮打道作起點，先進行起點集會，再步行至軒尼詩道至怡和街交界。