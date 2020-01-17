教育局聘助理行動主任　須5年執法經驗　到懷疑未註冊學校巡查

教育局今日（17日）刊登廣告，公開招聘具執法部門任職經驗的助理行動主任 (中央監察)，應徵者須曾在執法部門如警務處、廉政公署、海關或入境處工作最少5年，並曾擔任警長或以上職級。 招聘引起大量市民關注，質疑為何教育局僱員須具有香港警務處警長或以上的同等職級，憂會充斥「教育警察」；事實上，按該招聘廣告，職責包括到懷疑未註冊學校巡查及撰寫報告，會因應情況需要，在巡查時帶領行動或協助進行巡查行動，以及向證人及涉嫌人士錄取口供。

教育局今日刊登廣告，招聘具執法經驗人士。（公務員事務局的「政府職位空缺查詢系統」截圖）

教育局今日在《明報》及公務員事務局的「政府職位空缺查詢系統」中刊登廣告，招聘教育基建分部的助理行動主任 (中央監察)，入職條件並沒要求修讀教育相關學科，而是需要擁有執法經驗，曾在執法部門，如香港警務處、廉政公署、香港海關或入境事務處，工作最少5年，並曾擔任香港警務處警長或以上等同等職級者。

職位為非公務員合約，合約期為1年，每周工作14小時，時薪212元，每月收入接近1萬2千元。

職位除了要到懷疑未註冊學校巡查及撰寫調查報告外，不少職責與警員工作類近，包括搜集證據、向證人及涉嫌人錄取口供、按需要在巡查時帶領行動或協助巡查；巡查後跟進、到法庭作供等。另外，職責最後一欄包括：「上級指派的有關工作」。

有網上資料顯示，教育局在2018年亦曾就同一職位展開招聘，當時同樣要求應徵者須具備至少5年執法部門經驗。