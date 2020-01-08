【2500元學生津貼】教育局已向全港學校發通函　周四起接受申請

教育局今日（8日）表示，已向全港學校發出通函，指政府早前公布的2500元學生津貼明起可申請，預計全港將有90萬名學生受惠；另外，該項津貼將由2020/21年度起恆常化。

教育局今日向所有中學日校、小學和幼稚園發出通函，公布在2019／20學年為日校學生提供學生津貼的安排，明起可以申請。教育局發言人並表示，該津貼將會由2020/21年起恆常化。

學校2月14日前核實學生身份 申請後約6個星期發放

教育局發言人指，學校可由明天（9日）起到所屬區域教育服務處領取申請表格，而特殊幼兒中心及職業訓練局則可到教育局特別職務辦事處領取申請表格。學校會向家長派發表格，家長填妥表格交回學校後，由學校核實其學生身分及於2月14日或以前交回教育局。現階段，申請人無須提交其他文件，教育局盡量善用內部資料進行核實工作，有需要時才要求申請人提交其他文件；教育局預計可於收到申請後約六星期開始逐步發放津貼。

+ 2

學生津貼不設資產審查

通函指，學生津貼不設資產審查。所有在申請日在香港就讀於提供本地或非本地課程的中學日校、小學和特殊學校（包括公營學校、直資學校、英基學校及私立學校）及幼稚園（不論是否參加幼稚園教育計劃）的學生皆可獲得有關津貼，但夜校學生、自修生、持學生簽證來港就學及持有入境事務處發出擔保書（坊間一般稱為「行街紙」）的學生不符合資格。

教育局發言人續指，考慮到部分學生理應符合上述條件但因特殊情況而入讀其他課程，以下學生亦符合資格獲得這項津貼：（a）在有關學年的九月一日年滿兩歲八個月因有特殊需要而入讀由社會福利署資助的特殊幼兒中心的兒童；（b）就讀由教育局資助的全日制啟動課程的新來港兒童；以及（c）就讀職業訓練局為中三離校生而設的全日制課程的學生。教育局會於今日向有關機構及院校發信，通知他們有關詳情。