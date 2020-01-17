【綠置居2019】共接獲4.9萬申請　超額認購約12倍

新一期綠置居柴灣蝶翠苑及青衣青富苑早前截止申請，房委會指共接獲4.9萬份申請表，惟部分申請表需要由屋邨辦事處核實資格，故最終申請數字仍在點算中。今期綠置居預計會在三月進行攪珠，屆時會公布最終的申請數字。

柴灣綠置居項目蝶翠苑平均售價每平方呎為6,100元。（資料圖片）

新一期綠置居柴灣蝶翠苑及青衣青富苑，合共提供3,696伙。房屋委員會稱共接獲約4.9萬份申請，即約超額認購12倍。不過，房委會稱，由於綠表申請須經屋邨辦事處核實資格才送交房屋署綠置居銷售小組作登記，最後申請數字仍在點算中，故上述數字仍未反映最終的申請數目。今期綠置居預計會在3月進行攪珠，屆時會公布最終的申請數字。

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青衣青富苑位於青衣路，共有2,868伙，分為A座及B座，單位面積為187至471呎，售價介乎81萬至272萬元。屋苑更設商場及羽毛球場。柴灣蝶翠苑則位於柴灣道，共設828伙，面積由187至320呎不等，售價為97萬至207萬元不等。

上期綠置居共接獲逾4萬份申請，當中包括約2.8萬份來自參加「居屋2018」計劃的綠表申請者，另外1.2萬份新申請，當時整體超額認購逾14倍。