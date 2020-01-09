【綠置居2019】青富苑須承擔斜坡維修　蝶翠苑間房有難度

新一期綠置居柴灣蝶翠苑及青衣青富苑，合共提供3,696伙，1月9日(周四)將截止申請。 參考售樓書，青衣青富苑雖然鄰近貨櫃碼頭及露天貨倉，但部份高層單位或可望向藍巴勒海峽海景。但屋苑範圍內有多個斜坡，料住戶須分擔斜坡維修費。 至於首個港島綠置居項目柴灣蝶翠苑，部分單位設減音露台，且不少客廳的設計屬長條形，料分間房間有一定難度，有機會變成黑廳。

青衣綠置居項目青富苑鄰近貨櫃碼頭及露天停車場。(資料圖片)

青富苑位於青衣路，共有2,868伙，分為A座及B座，單位面積為187至471呎，售價介乎81萬至272萬元。屋苑更設商場及羽毛球場。

鄰近貨櫃碼頭及露天貨倉

由於青富苑鄰近貨櫃碼頭、露天停車場或貨倉，料部份單位將受強光或噪音影響，但屋苑選址「背山面海」，高層或有機會望海。而A座的21至24及27室則面向青沙公路，單位設有減音窗。

值得留意是，屋苑範圍內有多個斜坡，料住戶須分擔斜坡維修費。

一梯36伙 可分間成兩房

據售樓書資料所示，屋苑一梯可多達36伙，可媲美「納米盤」環海東岸。大廈設8部升降機，每層約有2至3部升降機到達。

不過，青富苑的單位相對實用，部份大單位可分間成2房。

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柴灣綠置居項目蝶翠苑，售價最平98萬元。(資料圖片)

蝶翠苑則位於柴灣道，共設828伙，面積由187至320呎不等，售價為97萬至207萬元不等。

蝶翠苑每層共有23伙，每個住宅樓層均有2部升降機到達。單位的客廳大多屬長條形，若要分間睡房，料有機會變成黑廳，住戶需多花心思。

設減音露台 或望到墳場

為減低道路交通噪音影響，蝶翠苑部份單位設減音露台或減音窗，有關單位面向柴灣道。減音露台實用面積由28至32呎不等，位於1至3號、13號至18號，以及21至23號單位；至於屋苑2樓至36樓的12、19、20室，以及2樓至13樓的4室，則設減音窗。

同時，面向新廈街的單位，或有機會望到華人永遠墳場。

蝶翠苑的單位面積偏細，只得187至320呎，由於大廳呈長條形，料間房有難度。（售樓書）

留意垃圾站位置

青富苑的有蓋垃圾車車位位於B座26及29室下方；而地下垃圾收集站，則在25至30室下。

至於蝶翠苑的地下廢物收集站及垃圾房，設於8至9室及15至16室下方，而8室及16室的正下方為垃圾收集車停車位，低層人士可能會受異味或嘈音影響。