【屯馬線】陳帆稱一期開通日將有驚喜　籲港人珍惜港鐵

屯馬線一期（大圍站往來啟德站）將於2月14日通車，運輸及房屋局局長陳帆今日（18日）在港台節目被問到在周五通車，是否擔心港鐵在周末會遭破壞。他稱，試營運一段時間後，認為屯馬線一期的測試及驗收均相當順利及理想，確認安全及可投入服務，與小巴及巴士公司協調後，認為當日可開通，有信心港鐵能處理上班日的人流，又透露當日會有驚喜；反修例風波下，港鐵屢遭破壞，陳帆呼籲大家珍惜香港及港鐵。

陳帆多次稱開通日會為市民提供驚喜，卻不願提供細節；往日港鐵多在周末才開通新車站或新線路，減少上班日對市民的影響，是次突然宣布在2月14日（星期五）開通屯馬線，他解釋港鐵自去年10月底試營運，而測試及驗收情況順利及理想，港鐵確認屯馬線安全、可投入服務，而與專線小巴及專營巴士協調，安排好接駁服務及設轉乘優惠後，決定在情人節當日開通。

過往新鐵路開通時，都會吸引一眾鐵路迷試搭新路線，有否考慮過周五開通的人潮問題？陳帆稱，鐵路迷人數有限，港鐵會密切留意鐵路當日的營運及客流情況，適時應變，相信港鐵可應乎人流；他又相信屯馬線開通後，有助分流東鐵線和原來馬鞍山線的客流到屯馬線，而九龍東和過海到港島東的乘客多經鑽石山轉車，對鐵路系統有紓緩作用。萬一屆時過於擠迫，港鐵會再作分流。

至於屯馬綫餘下部分，陳帆預計可於明年年底通車；由於東鐵綫大學站早前訊號系統電纜曾受破壞，故沙中綫連接往金鐘的過海段，可能會延至2022年第一季才通車。

另外，陳帆在商台節目回應港鐵沙中綫紅磡站工程問題，他稱獨立調查委員會已完成獨立聽證，正撰寫報告，料完成報告後政府會深入審視，強調若當中涉刑事成份，一定會將違法的人繩之於法。