【屯馬線】通車後大圍往鑽石山站節省約8分鐘　至顯徑站最快2分鐘

「屯馬線一期」大圍至啟德站將於2月14日情人節通車，港鐵今日公布該線車費表，由大圍至顯徑站成人八達通收費為3.9元、行車時間約2分鐘，相比行走大圍至顯徑的專線小巴803K線車程約6分鐘快捷，加上港鐵現提供八達通乘客1元優惠，故車費及時間均比專線小巴更快捷及便宜。 大圍站至鑽石山成人八達通收費，則維持與經東鐵及觀塘線一樣，八達通收費為9.3元；但通車後乘客毋須經東鐵線於九龍塘站下車，再轉乘至鑽石山站，車程將節省近8分鐘。烏溪沙往東區方面，至柴灣站約需61分鐘，相較新巴682號線快近30分鐘。

烏溪沙站往啟德站預計需時約28分鐘

運輸及房屋局局長陳帆今日宣布，屯馬線一期包括大圍站、顯徑站、鑽石山站擴建部分以及啟德站將於下月14日周五通車。屆時馬鞍山線，早上繁忙時段最密車次為3.5分鐘一班。

屯馬線一期票價方面，車費主要按車程距離而訂。根據港鐵今日公布的票價資料，大圍至顯徑站的成人八達通收費為3.9元，需時約2分鐘；大圍至啟德站的成人八達通車費為9.3元，需時約10分鐘；而較遠的烏溪沙站前往啟德站收費則為11.5元，預計需時約28分鐘。

而顯徑或啟德前往「大西北」包括屯門、天水圍及朗屏站等，成人八達通車費會由20.3至22.2元不等；前往港島東車費由12.7至18.8元不等；而前往九龍東車費則由4.8至11.8元不等。

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長短線車程車費均較高

對於屯馬線一期通車，能便利新界東、北乘客，更快捷前往九此東至港島東地區，以紓緩現時東鐵線較擠逼的大圍至九龍塘段。



參考現時市民來往大圍至顯徑地區，須乘搭綠色專線小巴803K線，車資為3.7元，以平均行車時速約15公里、全程1.5公里約需6分鐘。但「屯馬線一期」通車後，乘客可直接搭乘港鐵，由大圍站前往顯徑站，車程為2分鐘，車資則3.9元，比小巴貴0.2元；不過港鐵為慶祝通車，以成人八達通由顯徑站或啟德站前往其他車站，將有1元車費優惠。換言之，經車費扣減後，成人八達通乘客由大圍站前往顯徑站車費僅須2.9元，比專線小巴均更快、更便宜。

至於前往東區方面，市民現時來往烏溪沙及柴灣可乘搭新巴682號線，車資為19元，但全程需時約90分鐘；而通車後，倘搭乘港鐵將會由原先車程約69分鐘（東鐵九龍塘站轉觀塘線）縮減至約61分鐘（行屯馬線轉觀塘線），雖然車資經1元扣減後，仍會較貴為21.2元，但相比乘搭新巴將會快近30分鐘。

運房局局長陳帆今日宣布，屯馬線一期即大圍至啟德站將於2月14日通車。（資料圖片）

另外，港鐵商務總監楊美珍表示，為更廣泛惠及屯馬線一期未有服務的區域，需連接車程至指定車站的乘客，將可享特別轉乘優惠，涉4條綠色專線小巴及18條專營巴士路線，成人八達通同樣享1元車費優惠、其餘乘客則有0.5元車費優惠，直至屯馬線全線通車為止。

沙中線工程於2012年動工，惟紅磡站於2018年接二連三被揭發多宗工程醜聞，政府最終批准沙中線「大圍至紅磡段」局部通車，先啟用顯徑站、鑽石山站擴建部分及啟德站三個新車站，並稱為「屯馬線一期」，並終宣布於2月14日通車。

屯馬線一期共有12個車站，走線由烏溪沙至啟德，途經馬鞍山、恆安、大水坑、石門、第一城、沙田圍、車公廟、大圍、顯徑及鑽石山站，車卡數目共有8卡。而屯馬線全線通車，則要視乎紅磡站擴建部分及其相連結構的適當措施工程進度，料2021年通車。

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