【武漢肺炎】衞生署接衞健委通報　武漢新增4宗男個案　累計45宗

衞生署衞生防護中心今日（18日）公布，接獲國家衞生健康委員會通報，截至前日（16日)，武漢市新增四宗新型冠狀病毒感染的肺炎個案，涉及4名男病人，於今年1月5日至8日期間發病，他們目前情況穩定。武漢市新型冠狀病毒感染的肺炎個案累計為45宗，當中5人情況嚴重、2人死亡。 署方呼籲市民應時刻保持個人、食物和環境衞生，外遊時避免到訪醫院及濕貨街市，切勿接觸動物及進食野味。

衞生防護中心表示，根據國家衞健委的資料，專家組對病人的臨床表現、流行病學史、實驗室檢測結果等進行綜合研判後，截至16日，武漢市新增四宗新型冠狀病毒感染的肺炎個案，涉及4名男病人，於今年1月5日至8日期間發病，三人目前情況穩定。

截至1月16日，武漢市新型冠狀病毒感染的肺炎個案累計為45宗，其中15名病人已出院、5人情況嚴重、2人死亡，其餘病人病情穩定。當局已追蹤到的密切接觸者有763人，全部均已接受醫學觀察，當中665人已完成觀察，目前沒有發現相關病例。

衞生防護中心發言人稱，中心會繼續與國家衞健委、世界衞生組織及相關外國衞生部門保持聯繫，密切監察有關情況，以進行風險評估。

發言人提醒市民，避免在可能出現新型冠狀病毒感染傳播的國家或地區，與發燒或有呼吸道病徵的人士有密切接觸。如果不可避免與他們接觸，應戴上外科口罩，並繼續佩戴直至回港後14天。署方提醒市民須時刻保持良好的個人及環境衞生，包括經常保持雙手清潔；打噴嚏或咳嗽時應用紙巾掩蓋口鼻；當出現呼吸道感染病徵，應戴上外科口罩，不應上班或上學，避免前往人多擠迫的地方，及盡早向醫生求診。

署方提醒市民外遊時應特別注意，避免到訪醫院、濕貨街市、活家禽市場或農場。另外，市民亦不應接觸動物、禽鳥或其糞便，並切勿進食野味。如身體不適，特別是有發燒或咳嗽，應戴上外科口罩，並盡快求診。

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