周日遊行遭反對僅批遮打集會　劉頴匡籲「流水式」至金鐘散去

民間集會團隊早前向警方申請明天（19日）舉辦「天下制裁大遊行」，遭警方反對，昨天也被公眾集會及遊行上訴委員會駁回上訴，是今年首個不獲批的遊行，團隊明天只會舉辦集會。 民間集會團隊發言人劉頴匡表示，今年只過了十多天，但已經有不少政府挑戰市民底線的事情發生，如勞工及福利局局長羅致光把產假修例草案直上人力事務委員會審議，繞過正常程序等，不過市民卻似乎已習慣、適應了不公義的事，他呼籲市民不要接受和啞忍，明天應出席集會，令國際願意繼續支持香港人。 他續指，明天如有三至五萬人逼爆遮打花園及遮打道一帶，就會呼籲市民向港島東，即金鐘站方向離開，令更多人可進入場地參加集會。

民間集會團隊申請明天舉辦「天下制裁大遊行」被反對，改為舉辦集會。（鄭翠碧攝）

劉頴匡表示，經過與警方協商後，明天集會的範圍會擴大，除了整個遮打花園外，由畢打街到美利道的整條遮打道都可集會，估計可容納三至五萬人，不反對通知書的時間是下午2時到晚上10時。集會由下午3時正式開始，劉頴匡呼籲市民由2時可以陸續由中環站、香港站進場，如人數擠滿了集會範圍，主辦方有責任協助疏散，就會開始安排人潮流水式地向東面，即沿行人路向金鐘站方向離開，讓更多人可以參與集會。

劉頴匡續指，至少12個國家、22個城巿的香港人都會在明天舉行「天下制裁」大遊行，呼籲當地政府對香港實施制裁法案，參與的國家包括美國、加拿大、英國、澳洲、新西蘭等地。另外，明天中環的集會期間，會有最少12個新成立的工會舉辦聯合街站，招募會員，包括香港金融業聯工總會、新公務員工會等；而民間集會團隊也會派發13款、共十萬張的揮春。

劉頴匡（右二）表示，如人數擠滿了集會範圍，主辦方有責任協助疏散，就會開始安排人潮流水式地向東面，即沿行人路向金鐘站方向離開，讓更多人可以參與集會。（鄭翠碧攝）

劉頴匡稱，申請集會時預計會有5000至10,000人出席，但相信警方反對遊行後，出席的人數會比預期更多，他相信難免會出現警民衝突的情況，而警方也有權突然腰斬集會，但他希望如警方決定終止集會，應該公開宣布，並給予足夠時間解散。被問到如有人自發遊行，團隊會如何處理，劉頴匡指「不會呼籲遊行或者不遊行」，僅希望參與者小心安全。

劉頴匡認為，政府在新一年已不斷挑戰市民底線，如觀塘區議會煞停音樂噴泉工程，但政府卻堅持繼續，他指若這些事在去年發生，每件事都足以令市民參與遊行集會，他呼籲市民不要習慣及麻木，明天出席集會，向政府表明港人不會啞忍，「聽日集會亦係荒謬情況，明明我哋有合法遊行權利，但大家覺得被人反對係好普通嘅事，連新聞唔需要報道。

劉頴匡（右二）呼籲市民不要接受和啞忍不公義的事，明天應出席集會，令國際願意繼續支持香港人。（鄭翠碧攝）

香港眾志秘書長黃之鋒和大專學界國際事務代表團前發言人張昆陽認為明天出席集會的人數關鍵，需展示予國際知道港人仍在抗爭，他們稱，不同國家都正考慮制裁香港警察和官員，而聯合國在今年6月會審議香港人權狀況，他們呼籲港人站出來，「如果本地民氣不足，外國對香港的關注也會減退。」

民間集會團隊原定於明天（19日）舉行「天下制裁大遊行」，由中環遮打道遊行到銅鑼灣崇光百貨，促請港府立即落實民主政改，否則港人將呼籲各國政府制裁違反人權的香港官員和警察，但被警方反對。