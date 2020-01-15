【14週產假】泛民反對繞過內會　容海恩斥剝削權利：或兩年後再生

延長法定產假至14週的《2019年僱傭（修訂）條例草案》在立法會引起軒然大波，勞工及福利局局長羅致光上周動議繞過內會，轉交人力事務委員會審議，做法被指繞過內會和立法會議事程序。立法會今天（15日）討論是否支持羅致光的動議。 即將誕下第二胎的新民黨立法會議員容海恩贊成羅致光的動議，她批評泛民拖垮無爭議的民生議案，令延長假期的議案「埋門一腳」或未能成事，她指若《草案》未能在本屆立法會會期結束前通過，《草案》需推倒重來，又說：「我第時都可能再生，我可能計劃緊兩年再生呢！唔好剝削等緊生育嘅婦女嘅權利」。

勞工及福利局局長羅致光上周動議繞過內會，轉交人力事務委員會審議，做法被指繞過內會和立法會議事程序。（余俊亮攝）

容海恩表示，對泛民揚言拉布感到憤怒，指婦女、勞工界爭取延長法定產假多年，認為14週產假是基本人權，很多國家也實施相關法例，批評泛民拖垮無爭議的民生議案。容海恩又批評，泛民剝削等待生育的婦女的權利，「我第時都可能再生，我可能計劃緊兩年再生呢！唔好剝削等緊生育嘅婦女嘅權利。」

熱血公民鄭松泰反對羅致光的動議，他反駁容海恩的說法，笑指若婦女因多數星期產假而決定是否生育，做法完全違反常理。鄭松泰又批評羅致光的做法違反程序公義，猶如「賊佬試沙煲」，指《草案》日後若經事務委員會審議後便能恢復二讀，往後所有法例亦可以同樣手法操作並通過。鄭以《逃犯條例》修訂為例，當爆出「雙胞胎」法案委員會爭議時，保安局局長李家超亦可將修例直接交由保安事務委員會審理，《基本法》23條亦然。鄭松泰又斥羅致光貴為社會科學系教授，又擁有民主派背景，淪落至此令人感到可悲。

工黨張超雄反對羅致光的動議，他質疑為何羅致光的智商這麼高，但卻拿不出合符《議事規則》的動議，促他不要再行歪路。（余俊亮攝）

工黨張超雄反對羅致光的動議，他質疑為何羅致光的智商這麼高，但卻拿不出合符《議事規則》的動議，促他不要再行歪路。