【流感高峰】兩名2歲多女童染流感併發腦病變　一人嚴重一人危殆

衞生署衞生防護中心今（18日）公布兩宗兒童感染甲型流感嚴重個案，兩宗個案涉及兩名2歲多的女童，兩人都染上甲型流感（H1）病毒，確診為甲型流感併發腦病變，一人嚴重，一人危殆。 衞生防護中心表示，香港已踏入2019／20年冬季流感季節，本地季節性流感活躍程度在上周繼續上升，預期在未來數星期將持續上升，並會在高水平維持一段時間，提醒社會各界提高警覺，接種季節性流感疫苗，預防流感。

衞生署衞生防護中心今公布兩宗兒童感染甲型流感嚴重個案。 （資料圖片／鄭翠碧攝）

兩人確診有甲型流感病毒 均無接種流感疫苗

首宗個案涉及一名過往健康良好的29個月大女童，自1月12日起出現發燒、咳嗽、流鼻水及抽搐，她於翌日被帶往屯門醫院急症室求醫並入院接受診治，及後被轉往該院兒科深切治療部接受進一步治療。病人的鼻咽分泌樣本經化驗後，證實對甲型流感（H1）病毒呈陽性反應。臨床診斷為甲型流感併發腦病變，病人現時情況嚴重。

初步調查顯示，病人未有接種今季季節性流感疫苗，潛伏期內沒有外遊。病人的妹妹最近確診感染甲型流感並已痊癒，其父親最近亦出現發燒並已求醫，其他家居接觸者至今沒有出現病徵。

第二宗個案涉及一名過往健康良好的26個月大女童，自1月17日起出現發燒及嘔吐，隨後出現抽筋。她於1月18日被帶往伊利沙伯醫院急症室求醫並入院接受診治，同日被轉往該院兒科深切治療部接受進一步治療。病人的鼻咽採樣樣本經化驗後，證實對甲型流感（H1）病毒呈陽性反應。臨床診斷為甲型流感併發腦病變，病人現時情況危殆。



初步調查顯示，病人未有接種今季季節性流感疫苗，潛伏期內沒有外遊。其家居接觸者至今沒有出現病徵。

衞生防護中心呼籲幼童、長者等高危人士接種流感疫苗。 （資料圖片）

衞生防護中心發言人表示，香港已踏入2019/20年冬季流感季節，本地季節性流感活躍程度在上周繼續上升，預期在未來數星期將持續上升，並會在高水平維持一段時間。六個月或以上的市民如仍未接種季節性流感疫苗，特別是兒童、長者和長期病患者，應盡早接種，以加強對甲型及乙型流感的保護，應對冬季流感季節。人體在接種疫苗後需約兩星期產生抗體。



發言人指，流感可於高危人士引致嚴重疾病，而健康人士亦會受影響。基於流感疫苗安全有效，所有年滿六個月或以上人士，除有已知禁忌症外，均應接種流感疫苗，保障個人健康。各家庭成員均接種疫苗，對於保障個人和家庭健康，尤為重要。