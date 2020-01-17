【流感高峰】累計20名嚴重流感患者死亡　本周59學校或院舍爆流感

今（17日）已踏入冬季流感高峰期超過一周，衞生署資料顯示，在1月5日至昨日（16日）期間，共有53宗嚴重流感個案，當中31人屬於甲型（H1）流感。嚴重個案中，已有20人死亡，當中17人是65歲以上的長者。 在本月12日至昨日，有59宗學校或院舍爆發流感的個案，遠超上周的39宗，當中幼稚園或幼兒中心佔16宗、小學佔16宗、安老院舍佔6宗，所有個案共影響259人。

由1月5日起，至昨天累計共有53宗成人流感嚴重個案，比前一日增加6宗。31人屬於甲型（H1）流感；8人屬於甲型（H3）流感；13宗屬於甲型，但有待分類；1宗屬於乙型流感。20名嚴重患者死亡，當中17人是65歲以上的長者。而這段期間沒有錄得兒童流感相關之嚴重併發症或死亡個案。

在學校或院舍方面，由本月12日至昨天，本港共錄得59宗爆發個案，當中幼稚園或幼兒中心佔16宗、小學佔16宗、安老院舍佔6宗、殘疾人士院舍佔4宗。

昨日，衞生防護中心發布的監測數據顯示，本地季節性流感的整體活躍程度持續上升，在1月5日至11日期間，流感病毒陽性百分比是17.46%。現時本港主要流行病毒為甲型（H1）流感，約佔72%，其次是甲型（H3）流感，約為25%。

衞生防護中心提醒市民，季節性流感疫苗安全有效，除有已知禁忌症的人士外，所有年滿6個月或以上人士均應接種流感疫苗以預防感染流感及其併發症，並減低相關入院和死亡風險。