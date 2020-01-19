政府下月起資助中小企參與貿發局展覽　料惠及5000企業

為進一步協助本地中小企拓展市場和商機，政府將於2月1日推出一項一次性計劃，資助本地中小企參與香港貿易發展局舉辦的展覽；計劃為期半年，至今年7月31日。於計劃下，本地中小企每參與一項期內的貿發局展覽，可獲資助一半參展費，上限為10,000元。

預計惠及5,000家中小企

商務及經濟發展局局長邱騰華今日（19日）表示，資助計劃預計會惠及超過5,000家本地中小企。而受惠於計劃的中小企，如符合申請「發展品牌、升級轉型及拓展內銷市場的專項基金」（「BUD專項基金」）或「中小企業市場推廣基金」（「市場推廣基金」）」的條件，仍然可以就餘下的參展開支申請該等基金的對等資助。

邱騰華表示，企業正面對外圍經濟環境的挑戰和當前經濟下行的壓力，中小企經營尤其困難。不少展覽業人士向政府反映，經濟下行減低了本地中小企參展意欲。政府決定擴大資助範圍，資助本地中小企參與貿發局的展覽，讓他們可以向來自世界各地的買家和潛在商業合作夥伴展示香港的優質服務和產品，把握即時的商機。

商務及經濟發展局局長邱騰華表示，資助計劃預計會惠及超過5,000家本地中小企。（資料圖片）

明日起倍增企業累計資助上限和首期撥款比率

此外，「BUD專項基金」及「市場推廣基金」已獲額外注資共30億元，由明日（20日）起倍增每家企業的累計資助上限和首期撥款比率，以及擴大「BUD專項基金」的資助地域範圍至涵蓋所有與香港簽署自由貿易協定的經濟體，以協助企業提升競爭力及拓展內地和海外市場。

另外，由1月1日起，一支名為「中小企資援組」的支援小隊已開始投入服務，透過與中小企直接見面，協助他們尋找合適的資助計劃，