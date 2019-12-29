政府下月推新一輪中小企支援措施　企業累計資助上限增至400萬

政府今日（29日）宣布將於下月推出最新一輪支援中小企業措施，包括全新的「中小企資援組」為中小企提供支援服務，協助他們尋找合適的資助計劃。另外，政府於新一輪措施優化及注資「BUD專項基金」和「市場推廣基金」；申請「BUD專項基金」的每間中小企累計資助上限由目前的200萬元增至400萬元，「市場推廣基金」的累計資助金額亦由上限40萬元倍增至80萬元，以協助中小企業提升競爭力及拓展內地和海外市場。

政府注資兩項基金 企業累計資助上限增一倍

政府表示，「中小企資援組」支援小隊將在明年1月起，透過與中小企直接見面，協助他們尋找合適的資助計劃，並解答申請上的問題。

另外，政府亦於「BUD專項基金」及「市場推廣基金」增加注資，由下月20日起增加每家企業的累計資助上限，申請「BUD專項基金」的每間中小企累計資助上限由目前的200萬元增至400萬元，「市場推廣基金」的累計資助金額亦由上限40萬元倍增至80萬元；「BUD專項基金」的首期撥款比率由現時核准政府資助額的25% 提高至75%，並擴大資助地域範圍至新西蘭、歐洲自由貿易聯盟四國、智利、澳門等地，以協助企業提升競爭力及拓展內地和海外市場。

商務及經濟發展局局長邱騰華表示，企業正面對外圍經濟環境的挑戰和當前經濟下行的壓力，政府即將推出的措施支援企業。（資料圖片）

商務及經濟發展局局長邱騰華表示，企業正面對外圍經濟環境的挑戰和當前經濟下行的壓力，政府於今年八月已公布多輪的支援措施，亦即將推出的措施，將更有效及靈活地在拓展市場和提升競爭力等方面支援企業。