陳茂波：有需要時可推退稅、寬免差餉等一次性措施　騰出資源

財政司司長陳茂波今日（19日）發布網誌指，早前行政長官公布十項解困措施，明年及其後時間會逐步落實，屆時香港經濟恢復、政府收入回復較高水平，同時亦可探討是否需要其他開源措施。他又說，有需要時，可以作些調整，推出退稅、寬免差餉等一次性措施，或可騰出資源。

陳茂波回顧特區政府過去20多年的開支情況，指最近十年政府的經常開支增幅很大，而且遠高於收入的增幅。除了因為人口高齡化快速之外，另一個令經常開支急速上升的主要原因，是為了回應社會對不同公共服務的需求以及提升服務質素，這些開支某程度上是追回之前服務水平的不足，是社會進步的一種體現，有其合理性和需要。但他認為這樣的增幅長期持續下去，社會不容易負擔。

陳茂波：20/21財政預算案仍採取擴張性財政姿態

2019/20年度的政府帳目是15年來首次出現赤字，2020/21年度由於收入減少(尤其是土地相關收入)，加上政府繼續以逆週期措施撐經濟、紓民困。他指新一份財政預算案會繼續採取擴張性財政姿態，相信赤字水平會更高。但他表示，赤字大多由一次性非經常開支增加造成，且香港財政儲備充足、財政空間寬裕，毋須多慮。

財政司司長陳茂波早前出席《眾言堂──財政預算案諮詢》論壇。（資料圖片/高仲明攝）

陳茂波：有需要時可推一次性措施 如退稅等

陳茂波表示，早前行政長官公布的十項解困措施，主要是希望改善長者及基層人士的福利，回應一些社會上多年來的訴求。初步估算，相關措施涉及逾一百億元的經常開支，這些措施會在明年及其後時間逐步落實。等本港經濟恢復過來，政府收入回復，若有需要，可以作調整，騰出資源，政府會推出一次性措施，如退稅、寬免差餉、豁免商業登記費等。

他表示，在即將發表的預算案中，政府會繼續採取擴張性財政姿態，推出逆週期措施，即使可能出現較大赤字的預算案，仍會保持香港的公共財政持續穩健及金融穩定。