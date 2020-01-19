【維園年宵】今日開鑼　有花檔無乾貨檔　首半日丁財兩不旺

農曆新年將至，一連七日的維園年宵市場於今日（19日）年廿五開幕。食環署因應最近的社會動蕩，取消乾貨攤位。相較去年的284個乾貨攤位、180個濕貨攤位和3個熟食檔，今年僅有216個濕貨攤位及2個熟食檔。受此影響，年宵的道路比往年寬闊，人流稀疏。

熟食檔附近只得一片空地，光顧的人數亦不多。（歐陽德浩攝）

農曆新年將至，一連七日的維園年宵市場於今日（19日）年廿五開幕。（歐陽德浩攝）

花檔檔主寄望熟客維持生意

花檔檔主開叔表示，明顯感受到市民減少，預計今年生意會較差。但是他樂觀地表示，做生意並不會一帆風順，總有好與壞，而且在維園年宵經營多年，初時曾考慮過今年放棄開檔，但熟客紛紛勸說他繼續開檔，因而抱有信心。「開得檔就唔怕檔就唔怕，冇人預計得到，平常心就好啦。」

另一名檔主陳先生則表示首日生意一般，往年首日已有大量市民購花。他擔心失去乾貨攤檔帶動人流，以及示威遊行影響交通，會減少市民購花的意欲。為減少損失，他減少了入貨量，大概為去年三分之一。但是在維園年宵經營18年，已有一定熟客，因此決定繼續開檔。

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姚先生透露家住維園附近，隨時都可以到維園逛年宵，但要視乎擠逼程度而定。（歐陽德浩攝） 攤檔減少 市民反提高逛年宵慾望 市民黃先生於早上陪同家人一起逛年宵，他表示氣氛與往年差不多，但明顯感受到攤檔減少。他不擔心示威遊行影響年宵市場，因之前的工展會亦不受影響。他的女兒黃小姐表示，雖然沒有乾貨檔感到遺憾，但是專心賞花不失為樂事。 另一名市民姚先生攜同愛犬一同買花，他表示沒有乾貨攤檔沒有影響，人流減少反而走得更舒服，對此感到開心。他指出年宵一年只得一次，年花的價格略貴也沒所謂。「最重要是世界和平，大家都身體健康。」

熟食檔檔主張先生對自家製的冰糖胡蘆抱有信心。（歐陽德浩攝） 參與年宵逾20年的熟食檔檔主張先生指出，明顯人流不足。他歸咎於年宵沒有乾貨檔，致缺乏年輕人光顧。他售賣冰糖胡蘆，主要售賣對象為年輕人，表明生意大受打擊。他希望社會盡快恢復正常，「大家都要搵食，希望平平安安啦。」