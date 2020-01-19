【鼠年2020】支聯會年宵賣「民主之花」　李卓人憂禁乾貨致人流減

農曆新年將至，支聯會今日（19日）起在維園年宵攤位設立「自由花圃」賣花，帶出12位內地維權人士的信息。 支聯會主席李卓人批評，政府不容許年宵攤位賣乾貨屬打壓，擔心人流及收入會減少。

李卓人（右）批評當局不容許售賣乾貨屬打壓行為，擔心人流及收入會減少。（余俊亮攝）

李卓人表示，支聯會從1990年起便開始在維園設攤位，但當局今年不允許賣乾貨，明顯是「政治打壓」。他指支聯會會堅持擺攤位，但改為賣「濕貨」，售賣12款主題鮮花，從中傳達政治信息。

支聯會今年主題鮮花產品為12款花語鮮花，包括「自由之花」、「民運之花」及「民主之花」，其中「民主之花」以坐檯民主女神像創作成小花瓶。

李卓人指，選擇賣花因與民運歌曲《自由花》相呼應，今次挑選的12種花，代表著一種氣質，並相應的一名內地維權人士。支聯會成員其後將訴求及祝福寫上小揮春，掛在「連儂樹」上。

對於今年年宵情況，他指去年有40萬元收益，但今年對人流及收入不敢樂觀。李卓人指，政府今年禁止乾貨，封殺了乾貨的創意，也擔心有市民會覺得「不買花就不入維園」，令人流減少。

就近日社會狀況，李卓人批評政府對公務員及教師的清算，指市民對「謊言特首」感憤怒，「整個香港過去半年希望會有公義，調查警暴，政府一直拖落去，不會平息抗爭行動。」