【1.19】2男1女警民關係組警員爆缸　警方：遭暴徒以木棍等圍毆

民間集會團體今日（19日）在中環遮打花園及遮打道行人專用區舉行「天下制裁」集會，集會下午3時開始。到約下午4時半許，有2男1女警民關係組警員到會場要取中止集會，即遭十多名黑衣示威者圍毆至頭破血流，倉皇走到長江中心外避難，一批「速龍」趕至求援，等待救護員為其治療，染血紙巾留在長江中心入口。 警方其後在Facebook專頁表示，今日下午4時許，至少兩名警民關係組人員在中環遮打花園集會現場附近，與主辦單位溝通期間，突然被大批暴徒以木棍等武器圍毆襲擊，導致頭部流血。

其中一名受襲警民關係組警員，是中區警民關係主任。他最初是代表警方到集會大台，要求主辦方就無法控制秩序，中止集會。（羅家晴攝）

長江中心外遺鮮血漬

下午4時半許，一名警務處警民關係主任到場遮打花園，要求見集會發起人劉穎匡，指大會無法控制秩序，要求主辦方立即解散集會，該警員起初拒絕出示委任證，其後在劉頴匡要求下出示，現場人士不滿，期間有人向該名警員投擲雜物，其後更有人推撞及毆打他。

其後，該名警民關係主任及另一男一女同袍，三人在遮打花園附近被人發現，即遭到襲擊，被追打至長江中心外。三人頭破血流，表情痛苦，地上亦留有血跡、染血紙巾及磚頭。一批防暴警趕至，圍毆三人的數十名黑衣人即奔跑離開，觸發防暴警今日首度發射催淚彈，估計最少五枚。其後兩輛救護車到來，為他們治療。

警方在其Facebook專頁表示，今日下午4時許，至少兩名警民關係組人員在中環遮打花園集會現場附近，與主辦單位溝通期間，突然被大批暴徒以木棍等武器圍毆襲擊，導致頭部流血。「暴徒行為令人髮指，警方必定嚴正執法，將施襲者拘捕」。

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另外，同樣在下午4時半許，有速龍小隊於中環遮打道制服一名年長男子，期間警員曾放胡椒噴霧，被拘捕長者頭破血流，鮮血由後頭直標而下。