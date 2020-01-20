【維園年宵】新手開「黃」花檔遇天暖花早好：做好心理準備蝕本

全港年宵昨日（19日）開幕。在今年沒有乾貨檔的維園年宵市場，僅有216個濕貨攤位及2個熟食檔。沒有預期涉修例的乾貨檔，但仍可見到近期「黃色經濟圈」影子，一檔名叫「49遍地開花」的花檔，檔位掛了深受年輕人歡迎的反修例卡通角色Pepe the Frog，售賣七彩繽紛的年花。名字效應是正面還是負面，對於首度開花檔的青年老闆而言，天氣才是最大敵人，他指由於天氣溫暖致年花早開，料影響顧客選購，因此已做好心理準備蝕本。

取消乾貨攤檔後，維園年宵首日顯得疏落，人流稀少。（歐陽德浩攝）

首嘗賣花獲取經驗

攤檔負責人之一羅先生表示，該店的名字具有兩個喻意，除了出售不同類型的花外，亦希望貼近社會最近的狀況，遍地開花。他透露，曾在大學時期參與乾貨攤檔，今年是他首次嘗試賣花，目的是獲取經驗，並會聘請貧困的中學生幫忙管理攤檔。若然最後能成功賺錢，扣除成本後，將把一半的盈利捐出。

然而他對生意並不感到樂觀，今年年宵攤檔的價格便宜，但是受溫暖的天氣影響年花早開，影響市民選購。而他觀察到年宵首日的人流稀少，因此預期出現蝕本的情況。

羅先生指攤檔售賣12種年花，相較其他攤位種類豐富。（歐陽德浩攝）

羅先生指攤檔售賣12種年花，相較其他攤位種類豐富。（歐陽德浩攝） 沒有乾貨 應改名為維園花市 在政府取消乾貨攤位及管理年宵的方式，他亦有所微言。他指年宵攤檔疏落，卻分隔過遠，若攤檔位置編排妥當，市民不需橫跨整個維園購花。此外，他認為沒有乾貨的年宵失去吸引力，家住九龍新界的市民寧願到附近的花市，亦不願過海到維園。 他更提出反問︰「你搞年宵，但唔准開乾檔。點解仲叫年宵，而唔係叫花市呢？唔明點解可以禁乾貨，你係咪心虛先唔畀我賣乾貨？香港有言論自由嘛，點解唔索性禁晒？」

羅先生認為今年維園年宵只得桃花、桔仔、蘭花，不足以吸引區外市民到維園。（歐陽德浩攝）

最壞打算：輸晒所有錢

提到黃色經濟圈，他呼籲網民不必刻意專程到維園光顧，視乎個人對花有沒有必要。他也擔心不同政見的人士會阻礙生意，若出現破壞的情況，只會反映到他們的素質，希望警察在那時候能堅守崗位，保護市民的個人財產，並表示最壞打算是「輸晒所有錢」。