【1.19】防暴警長江中心突衝前拉跌記者　見記者證後轉身離開

民間集會團隊今日（19日）在遮打花園舉行集會，惟集會期間中環一帶曾爆發衝突，最終集被警方腰斬，有警員更被黑衣人追打至頭破血流，中環一帶其後多處都爆衝突，警施放催淚彈，有被捕人士亦頭破血流。警方曾在金鐘、中環一帶清場。 有警員曾將身穿反光衣的記者扯低在地上，然後要求他出示記者證。惟記者出示證件後，防暴警隨即一言不發，轉身離開。而在皇后像廣場附近港鐵出入口，警員亦曾推跌至少三名記者。

1月19日，多名市民出席遮打花園的集會。(歐嘉樂攝)

大約下午4時40分左右，在遮打花園對出、近長江中心一帶，一批防暴警員向前衝，在傳媒亦跟隨追訪，其中一名警員突然將一個身穿反光衣的記者推倒，二人齊齊跌在地。據《一手誌》在Facebook專頁張貼的短片所見，一名防暴警突然將該名記者扯到地上，試圖將他制服，另一防暴警員站在旁邊增援。該名記者身上穿有反光衣，亦戴上防毒面具。

警員站起來後，要求記者出示記者證，該名記者站立後向警員展示證件。警員見狀後，未有說話後便馬上轉身離開。《一手誌》稱，警員曾稱記者無戴記者證，惟該記者指着自己的反光衣上，指上面一直有佩戴記者證。

1月19日，在皇后像廣場附近，至少三名記者被跌倒在地上。（勞敏儀攝）

皇后像廣場倒跌至少三名記者

此外，警員腰斬集會後，曾要求集會參加者前往中環及金鐘乘坐港鐵離開。在下午約5時起，有一批市民拒絕乘搭港鐵，擠塞在皇后像廣場附近港鐵出入口，要求警方開路。警員曾多次開咪，要求在場人士散去，否則將會作出拘捕，期間有指揮官更稱「記者無特權」。

隨後警員與在場人士發生口角，有警員搖動手上的胡椒噴劑，然後開始推前，至少三名記者被推倒在地上。