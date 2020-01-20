黄遠輝憂資助出售房屋收益不如預期　建議房委會預備「壓力測試」

房委會今日（20日）舉行公開例會，討論2020/21年度建議預算，以及2021/22至2023/24年度財政預測。 曾擔任財務小組委員會主席的房委會委員黄遠輝在會上作出「溫馨提示」，稱有關預測有機會來自較早前的假設，相信已與未來數年的情況截然不同，甚至不樂觀。房委會財務小組委員會主席陳家樂承認，有關假設未必妥當，相信往後需要積極作新評估，包括壓力測試等。

房委會早前預測，2020/21年度的資助出售房屋盈餘為103.6億元，2021/22年的預測盈餘則大幅下跌至47.1億元。

房委會委員黄遠輝表示，作為曾經的財務小組委員會主席，希望作出「溫馨提示」。他說，有關預測出自假設，有機會建基於2019年年中或年初之前的經濟表現，故相信當日的假設，已與未來數年的情況截然不同，甚至不樂觀。

他說，有理由相信未來經濟展望不明，建議經濟出現大逆轉時，署方可就經濟預測作「壓力測試」或風險評估，當發現有問題後，能盡早提出作及時應變。

財務小組委員會主席陳家樂承認，有關假設未必妥當，又指未來一年的預測或者準確，但相信往後需要積極作新評估。

租津每年經費開支20.8億元

特首林鄭月娥早前公佈，建議為輪候超過3年、合資格的一般申請住戶提供現金津貼，直至他們獲得第一次編派公屋為止，金額建議參考綜援租金津貼上限一半，預料2021下半年推出。運輸及房屋局局長陳帆指出，現金津貼會讓受惠家庭自行決定如何使用，料每年經費開支為20.8億元，屬每年經常性開支。

陳帆：房委會「寸土必爭」爭取土地建屋

另一房委會委員招國偉說，規劃署早前發表報告，指有約14幅空置校舍用地建議作公營房屋發展，追問房委會會否爭取更多用地建公屋，陳帆回應指，房委會是「寸土必爭」爭取土地建公營房屋。