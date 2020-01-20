網友情侶自編自導勒索案　曾參與事件被告被判社服令240小時

29歲女子與男網友相戀後，疑聽從對方指示向家人索錢，男方聘兩男恐嚇女方家人，及借兩友人的銀行戶口洗黑錢；更疑叫懷上身孕的女友訛稱被綁架，向家人索35萬贖金。其中一名串謀參與勒索的男子今（20日）於區域法院被判240小時社會服務令，並需將4000元得益償還予事主。

被告徐景樺及楊夢儀早前已在區域法院認罪。(資料圖片)

案件涉6名被告

本案涉及6名被告：徐景樺（31歲）、莊浩文（26歲）、楊夢儀（29歲）、韓可欣（又名張鳳艷， 43歲）、梁惠琳（22歲）、文學輝（55歲）。其中4人早前已被判監禁、感化或社會服務令，而法庭將會在下月7日處理徐的判刑，法庭今天則只處理文學輝的判刑。

法官著被告要感激家人

法官判刑時指，文在還押期間已作反省，不應沉迷賭博或酗酒，日後會專心在髮型屋工作，故決定判處社會服務令。法官又指其親友給予他很大的支持，被告應要心存感激。

女被告懷孕時致電家人稱被禁錮

案情指，徐、楊2017年5月成情侶，同年8至9月，徐叫楊向財務公司近20萬元，其後又聲稱欠債，叫楊向家人借款。楊的家人先後付款逾42萬，徐年尾時又稱欠「大耳窿」錢，故把楊及其胞姊的資料交予對方。楊的胞姊事後收到毀容恐嚇，雖有按指示存款到指定戶口，但仍收到莊的索款電話，期間楊的家門更被淋油。

去年3月，楊約有7個月身孕。其母致電她時，接聽人稱楊未有還錢，要求35萬元贖金。楊家報警後，警方翌日早上在徐家發現楊徐二人安好，並無被禁錮迹象。

編號：DCCC639、1052/2018