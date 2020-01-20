【武漢肺炎】陳肇始：明天起武漢航班乘客須填健康申報表

武漢爆發新型肺炎，內地當局今日（20日）凌晨公布再有新增個案，深圳及北京更首度有確診個案，令全國病例增至201宗；香港則截至昨日（19日）累計有99宗懷疑個案。食物及衞生局局長陳肇始今日就最新情況及相關防控措施舉行記者會。 陳肇始表示，由明天（21日）開始，由武港來港的航班全部乘客均要填寫健康申報表。另外，須呈報懷疑個案擴至曾到湖北省並有病徵的人士；醫院管理局亦會按需要開設指定診所應對。

食物及衞生局局長陳肇始。（梁鵬威攝）

食衞局局長陳肇始表示，截至今早8時，香港現時未有一宗相關個案，懷疑個案達106宗，即新增了7宗懷疑個案，大部份已出院，但不能輕視可能出現首宗確診個案，為應對最新挑戰，與相關專家商討策略。她表示，有三項措施，加強對懷疑個案監察、明天起於武漢來港的航班實施健康申報表，旅客需填表、公立醫院的應變措施。

呈報懷疑個案擴至整個湖北省

衞生署署長陳漢儀表示，符合呈報為懷疑個案的準則將由曾到武漢並有病徵人士，擴大至曾往湖北省並有病徵人士。另外，明天起所有武漢來港的航班，乘客都需填寫健康申報表。

陳肇始表示，健康申報表需填寫聯絡方法，方便追蹤。陳漢儀續指，如旅客不合作，可罰款5,000元，監禁6個月。她希望旅客合作，尤其到相關地方後，如實告知。

醫院管理局行政總裁高拔陞表示，為應付最新武漢肺炎疫情，將在7個醫院聯網，每個聯網都開設一間指定診所，處理肺炎相關病人，如有需要可於48小時內開設。開設指定診所需調整現有服務，慢性病病人可能需調到其他診所，可能影響病人。他又稱，在守護裝備方面，已有足夠3個月使用的數量。他又稱，有500張病床可作隔離，使用率約為50%至60%，相關病床有需要時可分批使用。他又指，醫管局正發展快速測試，以處理病人樣本。

陳肇始：下一分鐘可能會有懷疑、確診個案

陳肇始強調，下一分鐘可能會有懷疑、確診個案，在即將來臨的旅遊旺季，市民旅遊時應避免與有病徵人士接觸；避免到訪醫院，如到訪亦要刻注意環境衛生，配戴口罩。她表示，無論相關工作人員多努力，都需靠市民自覺防疫。

陳肇始表示，2005年起與內地簽協議，會互相通報，制度一直恆之有效。衞生防護中心傳染病處主任張竹君表示，相信部份新增個案與武漢華南海鮮市場無關，有證據顯示病毒可有限度人傳人；其他國家的個案，都未必到訪海鮮市場，因此只要到過武漢，就會加以監察，範圍會擴至湖北省。至於有傳內地醫護人員受感染，張竹君表示未有收到確診的資料。