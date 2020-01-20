【武漢肺炎】據悉鍾南山、袁國勇等專家組赴武漢　到醫院街市考察

武漢新型病毒肺炎至今仍未確定感染源頭，但內地的整體確診個案數目已達201宗，泰國、日本及南韓亦分別錄得個案。 據了解，以國家呼吸系統疾病臨床醫學研究中心主任鍾南山為首的高級別專家組，已於昨日（19日）到武漢聽取省市的防控工作，並了解病人治療的情況。消息指出，香港大學微生物學系講座教授袁國勇亦是專家組成員之一。國家衛生健康委員會及湖北省派員陪同專家組考察。

內地當局上周公布新型冠狀病毒的完整基因圖譜，各地包括香港陸續可用新的快速測試查找確診個案，武漢市內的個案宗數在過去兩日內急增136宗，令當地個案宗數達到198宗；另外北京錄得2宗確診個案，深圳亦錄得1宗確診個案，是首次在湖北省以外錄得確診個案。

香港大學微生物學系講座教授袁國勇。（資料圖片／歐嘉樂攝）

港府早前派出代表前往當地參與國家衞健委主辦的考察團，曾到患者所居的醫院視察。《香港01》獲得一份內部文件顯示，以「沙士英雄」、國家呼吸系統疾病臨床醫學研究中心主任鍾南山為首的「國家高級別專家組」，於昨日（19日）到武漢聽取並檢視當地疫情防控工作。

專家組成員共有5人，包括港大微生物學系講座教授袁國勇，傳染病診治國家重點實驗室主任李蘭娟、中國疾病預防控制中心主任高福、中國疾病預防控制中心流行病學首席科學家曾光，以及北京協和醫院重症醫學科主任杜斌。

國家呼吸系統疾病臨床醫學研究中心主任鍾南山是「國家高級別專家組」組長。（資料圖片）

到武漢市疾控中心了解實驗室的工作

專家組在當地聽取省市的疫情防控工作報告，到集中治療肺炎病人的武漢金銀潭醫院了解診療情況，亦在武漢市疾控中心了解實驗室的工作。專家組亦有以乘車的形式，在武漢市眾多病例有關連的華南海鮮市場周邊視察情況，並在當地召開閉門研討會。國家衛生健康委員會副主任于學軍、湖北省副省長楊雲彥、武漢市衞健委黨委書記兼主任等人亦有陪同專家組考察。