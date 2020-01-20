平機會研究：95%中文教師指主流課程過深　不利非華語生學習　

少數族裔學生在港學習困難重重，平機會早前委託樂施會及香港大學中文教育研究中心進行研究，成功以問卷訪問逾百名校長及逾千位教師，9成半中文科教師認為，主流中文課程對非華語生而言，程度過深；亦有逾9成校長及教師認同，坊間缺乏以中文作為第二語言為對象，又能配合主流課程的教材。 研究團隊建議，港府應增撥資源，加強教育界對少數族裔學習支援。

年輕一代的少數族裔希望可如本地青年能於社會向上流，惟在現實學習上困難重重。(資料圖片)

研究團隊於2018年底期間，到訪9間小學，與33位校長及教師進行訪談，再在訪談基礎上，分別設計校長和教師問卷，並於去年上半年期間，進行學校問卷調查，共收回121份校長問卷和1,230份教師問卷，覆蓋全港超過4成有取錄非華語生的小學。

問卷調查顯示，超過95%中文科教師認為，主流中文課程對非華語生來說程度過深。38%中文科教師及逾半非中文科教師表示，有信心教導非華語生達至與華語生相近的水平。

教與學方面，各有逾9成校長及教師認同，坊間缺乏以中文作為第二語言為對象，又能配合主流課程的教材，教師往往需要自行預備教材、練習和各種調適評估，加重負擔。92%受訪校長認為，教育局提供給非華語生學習其他學科的支援缺乏，例如數學科、常識科等。

平機會署理營運總裁朱崇文表示，問卷結果反映指，老師對提升非華語生的學術水平沒有太大信心，實值得關注，亦令人憂慮，認為必須找出問題癥結，並嘗試尋求解決辦法。

平機會署理營運總裁朱崇文(右)指，老師對提升非華語生的學術水平沒有太大信心，實值得關注。(平機會提供)

促提高津貼金額以增聘教師

研究團隊建議，港府應提高津貼金額及按非華語生的人數比例發放，讓學校足以聘請助理小學學位教師，為非華語生提供高質素的增潤式教學支援；亦應額外提供津貼，讓學校能支援非華語生於非中文科的學習。



研究團隊又認為，應為老師提供一套能配合主流課程及「中國語文課程第二語言學習架構」的完整教材，亦可鼓勵非華語生家長讓子女入讀幼稚園，並為幼稚園非華語生升小一的過渡期，提供暑期銜接課程，亦可由非政府組織提供家校合作支援。