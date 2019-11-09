全港首個少數族裔獎學金博覽　十間大專院校參展

小彬紀念基金會今（9日）舉辦全港首個專為少數族裔而設的獎學金博覽，為少數族裔學生和其父母提供平台了解本地大專和高等教育機構、獎學金以及專上課程。耀中幼教學院、明愛專上學院、香港恒生大學及香港浸會大學、香港大學等十間院校亦有參展。 基金創辦人馬夏邐提到，學歷是少數族裔社群唯一脫貧的方法，故希望透過提供平台予少數族裔學生，讓他們了解大專和高等教育機構、獎學金以及專上課程，提高升學機會。

小彬紀念基金會今（9日）舉辦全港首個專為少數族裔而設的獎學金博覽，為少數族裔學生和其父母提供平台了解本地大專和高等教育機構、獎學金以及專上課程。（曾凱欣攝）

只有約一成少數族裔能升讀全日制學士學位課程

小彬紀念基金會（The Zubin Foundation）是非牟利智庫組織，致力於社會政策，尤其聚焦於少數族裔範疇。馬夏邐提到，本港15至24歲少數族裔佔整體人口3.6%，約27,000人，而其中約11,000人來自東南亞，即印度、巴基斯坦、尼泊爾等地，但只有28.1%東南亞少數族裔能升讀本地專上學院，惟當中只有10.1%人能升讀全日制學士學位課程。

基欲創辦人馬夏邐期望，透過展覽讓少數族裔學生了解大專和高等教育機構、獎學金以及專上課程，提高升學機會。（曾凱欣攝）

馬夏邐期望，透過成立「機會銀行」為少數族裔學生提供一系列支援，包括心理輔導、升學簡介、搵工支援等，而今次展覽亦是其中之一。她指，大多數少數族裔學生不認為自己有機會升讀大學，但近年有不少大學對少數族裔持更開放態度，為少數族裔提供更多的升學選擇。她又認為，學歷是少數族裔社群唯一脫貧的方法，故希望透過提供平台予少數族裔學生，讓他們了解大專和高等教育機構、獎學金以及專上課程，透過升學改善日後生活質素以及增加向上流的機會。

小彬紀念基金會今（9日）舉辦全港首個專為少數族裔而設的獎學金博覽，為少數族裔學生和其父母提供平台了解本地大專和高等教育機構、獎學金以及專上課程。（曾凱欣攝）

十間院校參展

是次展覽有10間院校參與，其中包括香港大學、香港教育大學、香港浸會大學、耀中幼教學院、明愛專上學院、香港恒生大學等。少數族裔學生若以中文作為第二學習語言，可根據中文能力和程度應考GCSE、GCE（普通教育文憑）及IGCSE（國際普通中學教育文憑）的中文科，以升讀各大院教課程。