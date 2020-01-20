區選以兩票之差落敗　泛民代表指對手涉威嚇選民　提選舉呈請

區議會選舉中參選屏山北的民主派代表羅庭輝，以兩票之差不敵建制派對手楊家安。惟羅指，選舉中有多項不當之處。如有支持他的女選民向羅說了聲「加油」，即被楊的代表跟隨和威嚇，不敢直接回家。此外，有楊的代表在禁區拉票，並向圍觀的選民稱：「你依家想哂馬呀？」羅今(20日)到高等法院提出選舉呈請，挑戰該選舉結果，並要求法庭頒令羅則屬恰當地當選。

呈請人為羅庭輝(下稱羅)，答辯人為楊家安(下稱楊)和選舉主任袁嘉諾。楊在該次選舉中獲得2221票，而羅則得到2219票。

羅庭輝今在法院外稱，希望透過是次呈請，帶出種種的弊端，亦迫使政府修改選舉的相關條例。

90後兄弟羅庭輝（右）和羅庭德（左）因修例風波而有意出選區議會。（彭毅詩攝）

點票時有逾百白衣人在站外

羅在呈請書提出多項質疑，他提及元朗的白衫人襲擊事件，繼而指出在選舉當天，在屏山北其中一個票站點票時，有逾百人身穿白色T恤的人士在票站外，稱聲「如果一號（羅）贏，我哋就落閘鎖門，要打X佢地同個班職員」。羅指，當時的情況如白衫人襲擊事件。

羅續指，楊在選舉當天，其代表在票站的禁區拉票。羅、楊和票站主任討論事件時，有楊的代表向羅和圍觀的選民稱：「你依家想哂馬呀？」此外，羅的一名義工被楊的代表襲擊，對方並問：「你邊度？你住邊度？你跟邊X度？」

女選民說「加油」被尾隨

而當區一名支持羅的女選民，在票站外向羅表示「加油」，即被楊的代表跟隨。該代表向其他楊的代表稱：「呢條八婆同嗰條友講加油，跟住佢睇吓佢住邊X到。」那女選民大驚，擔心自身安全，不敢直接回家。

選票有多個蓋印被裁有效

此外，羅亦指出其他指控。如楊一方派發的其中一款傳單中，聲稱獲36人支持，大部份為村代表。惟羅指，其中9人未有提供書面同意。同時，部份選票有多個蓋印，票站主任最終裁定為有效，惟羅認為這些選票應屬無效。

羅指，他僅以兩票之差落敗。若非上述問題，楊若未必當選。羅要求法庭頒令，楊非恰當地當選，而羅屬恰當地當選。

案件編號：HCAL208/2020