【武漢肺炎】浸大：內地宿生經診斷為輕微肺炎　無關新型冠狀病毒

香港浸會大學編輯委員會昨日（20日）在Facebook發文指，有內地生報稱早前在深圳求醫確診肺炎，但未確認是否為武漢肺炎，其後隨舍堂主任等外出求醫。 浸大今日（21日）回應昨已接獲個案，並安排學生去醫院求診，經診斷為因流感導致的輕微肺炎，與近期武漢出現的肺炎個案無關。

校方指，該名學生近期並沒有前往武漢。校方已安排她入住學生宿舍的隔離房間，並為她的宿舍房間及相關地點進行清潔和消毒。浸大編委今日凌晨亦曾更新指，該名患病學生已自行在WhatsApp群組發布消息，稱已到伊利沙伯醫院進行檢查，診斷為長期感冒引起的輕微肺炎，與武漢肺炎無關，最近亦未曾前往武漢。

浸大：已加強校園預防措施

校方指，因應武漢市出現肺炎病例群組個案，浸大已加強校園的預防措施。所有人多使用的校園設施，例如溫習室、圖書館、學生宿舍、洗手間、課室、考試場地、診所、電梯和電梯大堂等，都已增加清潔和消毒次數。校方已向全體教職員和學生發出通告，提醒他們注意個人衞生，並採取有關傳染病預防措施。如從外地回港後出現發燒或其他病徵，應立即求診，告訴醫生最近曾到訪的地方，並佩戴外科口罩，以防傳染他人。

由於農曆新年將至，校方表示，已告知計劃在農曆新年期間前往武漢的宿生預早知會有關行程，宿舍導師和職員亦會加強留意曾前往內地同學的健康狀況。大學已預留一定數量的宿舍房間，有需要時供出現呼吸道感染症狀的宿生入住。大學會加強提醒學生留意相關訊息，亦將繼續密切留意新型傳染病傳播情況。

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